https://ria.ru/20221006/medvedev-1821914886.html
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России
Принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:40
2022-10-06T11:40
2022-10-06T12:02
политика
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он поздравил россиян с историческим событием - вхождением в состав России четырёх новых субъектов."Принятие новых регионов прошло в строгом соответствии с международным правом, хочу ещё раз сказать об этом, на основе устава ООН и резолюции Генсассамблеи ООН, где прямо говорится о праве народов на самоопределение", - сказал он на генсовете партии.Медведев подчеркнул, что "люди свободно, без всякого давления сделали свой выбор, определили, в какой стране и как они хотят жить".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий медведев, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, единая россия, оон, запорожская область, херсонская область
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11:40 06.10.2022 (обновлено: 12:02 06.10.2022)
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России
Медведев: принятие новых регионов прошло строго в соответствии с международным правом