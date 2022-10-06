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Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России - РИА Новости, 06.10.2022
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Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России
Принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:40
2022-10-06T12:02
политика
дмитрий медведев
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он поздравил россиян с историческим событием - вхождением в состав России четырёх новых субъектов."Принятие новых регионов прошло в строгом соответствии с международным правом, хочу ещё раз сказать об этом, на основе устава ООН и резолюции Генсассамблеи ООН, где прямо говорится о праве народов на самоопределение", - сказал он на генсовете партии.Медведев подчеркнул, что "люди свободно, без всякого давления сделали свой выбор, определили, в какой стране и как они хотят жить".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html
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политика, дмитрий медведев, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, единая россия, оон, запорожская область, херсонская область
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Единая Россия, ООН, Запорожская область, Херсонская область
11:40 06.10.2022 (обновлено: 12:02 06.10.2022)
 
Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России

Медведев: принятие новых регионов прошло строго в соответствии с международным правом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии "Единая Россия" в Москве
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он поздравил россиян с историческим событием - вхождением в состав России четырёх новых субъектов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
"Принятие новых регионов прошло в строгом соответствии с международным правом, хочу ещё раз сказать об этом, на основе устава ООН и резолюции Генсассамблеи ООН, где прямо говорится о праве народов на самоопределение", - сказал он на генсовете партии.
Медведев подчеркнул, что "люди свободно, без всякого давления сделали свой выбор, определили, в какой стране и как они хотят жить".
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:14
Медведев рассказал о работе в новых российских регионах
 
ПолитикаДмитрий МедведевВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияООНЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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