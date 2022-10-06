https://ria.ru/20221006/medvedev-1821914886.html

Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России

Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев прокомментировал принятие новых регионов в состав России

Принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:40

2022-10-06T11:40

2022-10-06T12:02

политика

дмитрий медведев

владимир путин

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оон

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он поздравил россиян с историческим событием - вхождением в состав России четырёх новых субъектов."Принятие новых регионов прошло в строгом соответствии с международным правом, хочу ещё раз сказать об этом, на основе устава ООН и резолюции Генсассамблеи ООН, где прямо говорится о праве народов на самоопределение", - сказал он на генсовете партии.Медведев подчеркнул, что "люди свободно, без всякого давления сделали свой выбор, определили, в какой стране и как они хотят жить".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий медведев, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, единая россия, оон, запорожская область, херсонская область