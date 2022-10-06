https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 06.10.2022
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:24
2022-10-06T09:24
2022-10-06T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Авдеевской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска дважды обстреляли Макеевку в четверг утром, в общей сложности выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221002/donbass-1820982193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
09:24 06.10.2022 (обновлено: 09:46 06.10.2022)
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина