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При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 06.10.2022
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:24
2022-10-06T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Авдеевской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска дважды обстреляли Макеевку в четверг утром, в общей сложности выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221002/donbass-1820982193.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
09:24 06.10.2022 (обновлено: 09:46 06.10.2022)
 
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина

В ДНР заявили, что при обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Авдеевской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска дважды обстреляли Макеевку в четверг утром, в общей сложности выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Удар был нанесен прицельно – Макеевка вновь пострадала от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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