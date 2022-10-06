https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 06.10.2022

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина

Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:24

2022-10-06T09:24

2022-10-06T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Авдеевской ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска дважды обстреляли Макеевку в четверг утром, в общей сложности выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221002/donbass-1820982193.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк