https://ria.ru/20221006/lnr-1821960029.html

В ЛНР смогут отбить возможную атаку ВСУ на Сватово и Кременную, заявило МВД

В ЛНР смогут отбить возможную атаку ВСУ на Сватово и Кременную, заявило МВД - РИА Новости, 06.10.2022

В ЛНР смогут отбить возможную атаку ВСУ на Сватово и Кременную, заявило МВД

Сил и средств достаточно, чтобы отбить возможную попытку прорыва украинскими войсками линии обороны в районе Сватово и Кременной, заявил в четверг полковник... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

сватово

луганская народная республика

красный лиман

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сил и средств достаточно, чтобы отбить возможную попытку прорыва украинскими войсками линии обороны в районе Сватово и Кременной, заявил в четверг полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."У нас достаточно сил и средств, вооружения, чтобы эту атаку отбить", - сказал Киселев в эфире Первого канала. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновение продолжает оставаться крайне тяжелой, но подкрепление "постоянно подходит".Ситуация на краснолиманском направлении остается напряженной после отвода российских войск из Красного Лимана.Как сообщил накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев, на Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют наемники из европейских стран. По его словам, в Сватово и Кременную пытаются пробиться наемники-албанцы, переброшенные с Харьковского направления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

луганская народная республика

красный лиман

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в мире, виталий киселев, сватово, луганская народная республика, красный лиман