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Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 06.10.2022
Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 октября в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:16
2022-10-06T12:16
2022-10-06T12:29
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снг
сергей лавров
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 октября в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Главы внешнеполитических ведомств стран содружества обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации", - сказала Захарова в ходе брифинга."Особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения безопасности на пространстве содружества и его внешних границах", - добавила она.Также Сергей Лавров проинформирует коллег о ходе специальной военной операции на Украине и результатах референдумов на новых российских территориях."Министр иностранных дел России проинформирует партнеров о ходе специальной военной операции и результатах референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вхождении этих территорий в состав РФ", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821369232.html
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астана, россия, снг, сергей лавров, мария захарова
Астана, Россия, СНГ, Сергей Лавров, Мария Захарова
12:16 06.10.2022 (обновлено: 12:29 06.10.2022)
Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
МИД: Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ 12 октября