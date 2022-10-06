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Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 06.10.2022
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Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 06.10.2022
Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 октября в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:16
2022-10-06T12:29
астана
россия
снг
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 октября в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Главы внешнеполитических ведомств стран содружества обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации", - сказала Захарова в ходе брифинга."Особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения безопасности на пространстве содружества и его внешних границах", - добавила она.Также Сергей Лавров проинформирует коллег о ходе специальной военной операции на Украине и результатах референдумов на новых российских территориях."Министр иностранных дел России проинформирует партнеров о ходе специальной военной операции и результатах референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вхождении этих территорий в состав РФ", - сказала Захарова на брифинге.
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астана, россия, снг, сергей лавров, мария захарова
Астана, Россия, СНГ, Сергей Лавров, Мария Захарова
12:16 06.10.2022 (обновлено: 12:29 06.10.2022)
 
Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

МИД: Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ 12 октября

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 октября в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Главы внешнеполитических ведомств стран содружества обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения безопасности на пространстве содружества и его внешних границах", - добавила она.
Также Сергей Лавров проинформирует коллег о ходе специальной военной операции на Украине и результатах референдумов на новых российских территориях.
"Министр иностранных дел России проинформирует партнеров о ходе специальной военной операции и результатах референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вхождении этих территорий в состав РФ", - сказала Захарова на брифинге.
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АстанаРоссияСНГСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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