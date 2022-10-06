https://ria.ru/20221006/kuzbass-1821877429.html

В Кузбассе открыли первый многофункциональный общественный центр

В Кузбассе открыли первый многофункциональный общественный центр - РИА Новости, 06.10.2022

В Кузбассе открыли первый многофункциональный общественный центр

Первый многофункциональный общественный центр открыли в поселке Тихоновка Прокопьевского округа в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:14

2022-10-06T09:14

2022-10-06T09:14

общество

сергей цивилев

россия

украина

владимир путин

сергей шойгу

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КЕМЕРОВО, 6 окт – РИА Новости. Первый многофункциональный общественный центр открыли в поселке Тихоновка Прокопьевского округа в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."В поселке Тихоновка Прокопьевского округа Кузбасса создали экспериментальный многофункциональный общественный центр. Теперь в одном месте жители могут получать образовательные и медицинские услуги, заниматься спортом и творчеством", – говорится в сообщении.Отмечается, что в торжественном открытии центра принял участие губернатор Сергей Цивилев."Этот комплекс — не только первый в Кузбассе и Сибири, он один из немногих в стране. Это правильный подход, когда в небольших населенных пунктах в одном месте объединили все самое важное для людей. Такие Центры мы будем создавать по всему региону. Несмотря на то, что сейчас непростые времена, формируется новый миропорядок, мы не в праве останавливать ни одну социальную программу. Все это мы делаем для жителей, ради их будущего, чтобы Кузбасс развивался, был более перспективным и привлекательным для молодежи", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточняется, что многофункциональный общественный центр заработал в здании бывшей школы после капремонта. В новом центре есть два кабинета для начальной школы. Младшие школьники могут заниматься исследовательской деятельностью, используя лабораторию "Наураша", развивать инженерно-технические способности при помощи робототехнических конструкторов. Также в центре организован мини-детский сад на 20 мест для детей в возрасте от двух до семи лет.По направлению дополнительного образования для подростков открыт штаб школьного юнармейского отряда "Мы — патриоты!". Также в Центре созданы условия для занятий спортом. Есть тренажерный и спортивный залы. Тренеры детско-юношеской спортивной школы будут вести секции "Пионербол", "Волейбол", "Гимнастика", "Легкая атлетика", а для старшего поколения — группу "Здоровье". Работают прачечная, медицинский кабинет, пищеблок с обеденным залом.На базе нового центра открылось объединение "Волшебный сундучок", где рукодельницы разного возраста учатся работе на швейной машине, оверлоке и вышивальной машине, а в классе декоративно-прикладного искусства сельские жители смогут заниматься исконно сибирским искусством (вышивкой, берестой, лоскутное шитьё). Для тех, кто хочет овладеть разными техниками вязания, работает студия "Прикладуха". Местные мастерицы по просьбе губернатора свяжут для мобилизованных кузбассовцев теплые шарфы. Также в Многофункциональном общественном центре открыты студии вокала, танца и народного театра. Есть библиотека и музейная комната.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220930/blagoustroystvo-1820497270.html

https://ria.ru/20220921/finansirovanie-1818313062.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей цивилев, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу