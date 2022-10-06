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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей - РИА Новости, 06.10.2022

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей

Валюта РФ подешевела в четверг к доллару до 60,9 рубля, к евро - до 59,1 рубля, при этом подросла к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:29

2022-10-06T19:29

2022-10-06T19:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в четверг к доллару до 60,9 рубля, к евро - до 59,1 рубля, при этом подросла к юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 73 копейки, до 60,9 рубля, евро подорожал на 70 копеек, до 59,1 рубля, юань подешевел на 2 копейки, до 8,555 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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