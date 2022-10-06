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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей - РИА Новости, 06.10.2022
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей
Валюта РФ подешевела в четверг к доллару до 60,9 рубля, к евро - до 59,1 рубля, при этом подросла к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:29
2022-10-06T19:29
2022-10-06T19:29
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в четверг к доллару до 60,9 рубля, к евро - до 59,1 рубля, при этом подросла к юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 73 копейки, до 60,9 рубля, евро подорожал на 70 копеек, до 59,1 рубля, юань подешевел на 2 копейки, до 8,555 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 6 октября вырос до 60,9 рубля, евро — до 59,1