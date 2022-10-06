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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей - РИА Новости, 06.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей - РИА Новости, 06.10.2022
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей
Валюта РФ подешевела в четверг к доллару до 60,9 рубля, к евро - до 59,1 рубля, при этом подросла к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:29
2022-10-06T19:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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евро
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в четверг к доллару до 60,9 рубля, к евро - до 59,1 рубля, при этом подросла к юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 73 копейки, до 60,9 рубля, евро подорожал на 70 копеек, до 59,1 рубля, юань подешевел на 2 копейки, до 8,555 рубля.
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курс рубля, курс доллара, экономика, россия, московская биржа, доллар, евро, валюта, динамика курсов валют, рубль, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Курс рубля, Курс доллара, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, евро, Валюта, Динамика курсов валют, Рубль, Юань
19:29 06.10.2022
 
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 59 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 6 октября вырос до 60,9 рубля, евро — до 59,1

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в четверг к доллару до 60,9 рубля, к евро - до 59,1 рубля, при этом подросла к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 73 копейки, до 60,9 рубля, евро подорожал на 70 копеек, до 59,1 рубля, юань подешевел на 2 копейки, до 8,555 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКурс рубляКурс доллараЭкономикаРоссияМосковская биржаДолларевроВалютаДинамика курсов валютРубльЮань
 
 
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