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ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении
ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.10.2022
ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ отбили на Купянском направлении несколько атак батальонных тактических групп Украины, уничтожено более 120 украинских военных, сообщил в четверг в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:27
2022-10-06T14:27
2022-10-06T14:32
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВС РФ отбили на Купянском направлении несколько атак батальонных тактических групп Украины, уничтожено более 120 украинских военных, сообщил в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты", - сказали в ведомстве.Так уточнили, что в результате было "уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей".
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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14:27 06.10.2022 (обновлено: 14:32 06.10.2022)
ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 120 военных ВСУ и пять танков на Купянском направлении