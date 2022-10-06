https://ria.ru/20221006/konflikt-1822082575.html
Глава Минобороны Белоруссии допустил угрозу разжигания в стране конфликта
Глава Минобороны Белоруссии допустил угрозу разжигания в стране конфликта - РИА Новости, 06.10.2022
Глава Минобороны Белоруссии допустил угрозу разжигания в стране конфликта
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:38
2022-10-06T20:38
2022-10-06T20:43
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада."Сохранится вероятность использования западными центрами принятия решений, прежде всего Соединенными Штатами и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Россию с целью ее разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности в Беларуси будет иметь тенденцию к возрастанию. Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины"
https://ria.ru/20221006/nato-1822030224.html
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в мире, белоруссия, цены на нефть, россия, польша, министерство обороны белоруссии, нато
В мире, Белоруссия, Цены на нефть, Россия, Польша, Министерство обороны Белоруссии, НАТО
20:38 06.10.2022 (обновлено: 20:43 06.10.2022)
Глава Минобороны Белоруссии допустил угрозу разжигания в стране конфликта
Хренин допустил угрозу разжигания в Белоруссии конфликта с вмешательством Запада