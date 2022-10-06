https://ria.ru/20221006/konflikt-1822082575.html

Глава Минобороны Белоруссии допустил угрозу разжигания в стране конфликта

Глава Минобороны Белоруссии допустил угрозу разжигания в стране конфликта - РИА Новости, 06.10.2022

Глава Минобороны Белоруссии допустил угрозу разжигания в стране конфликта

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:38

2022-10-06T20:38

2022-10-06T20:43

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада."Сохранится вероятность использования западными центрами принятия решений, прежде всего Соединенными Штатами и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Россию с целью ее разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности в Беларуси будет иметь тенденцию к возрастанию. Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины"

https://ria.ru/20221006/nato-1822030224.html

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в мире, белоруссия, цены на нефть, россия, польша, министерство обороны белоруссии, нато