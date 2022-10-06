https://ria.ru/20221006/konferentsiya-1821901819.html

Опубликована программа конференции "Территория энергетического диалога"

Опубликована программа конференции "Территория энергетического диалога" - РИА Новости, 06.10.2022

Опубликована программа конференции "Территория энергетического диалога"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Опубликована деловая программа первой научно-практической конференции "Территория энергетического диалога", которая состоится 11... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:57

2022-10-06T10:57

2022-10-06T10:57

фонд "росконгресс"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Опубликована деловая программа первой научно-практической конференции "Территория энергетического диалога", которая состоится 11 октября в преддверии юбилейного V Международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщает Фонд Росконгресс.Деловую программу конференции составят 9 панельных сессий, охватывающих широкий спектр тем в области научно-технологического развития в сфере топливно-энергетического комплекса. Цель конференции: содействие научно-технологическому развитию отраслей ТЭК России для обеспечения их стабильной работы.Основной темой ключевого события конференции – пленарного заседания – выбрана: "Развитие науки в отраслях ТЭК для достижения технологического суверенитета". Участники заседания постараются определить приоритетные направления научных исследований и технологических разработок в целях обеспечения стабильной работы предприятий ТЭК, сформировать новый взгляд на научно-технологическое развитие российской энергетики в будущем с учетом приоритетов достижения технологического суверенитета, а также ответят на вопросы: что подразумевает понятие "технологический суверенитет" и с чего должно начинаться его достижение; какие технологические прорывы нужны отраслям ТЭК России и как обеспечить условия наибольшего благоприятствования для ускоренного внедрения российских решений и технологий.В рамках панельных сессий дискуссии развернуться по следующим темам: новые технологии, изменившие взгляд на отрасли ТЭК; роль и место научно-технической информации в России; образ будущего: футуризм и коридоры возможностей для ТЭК; цифровые технологии и платформенные решения для управления развитием энергетики и многое другое."Топливно-энергетический комплекс – базовая и одна из наукоемких отраслей российской экономики. Для обеспечения энергетической безопасности страны и конкурентоспособности отечественного ТЭК на мировых рынках сегодня особенно важно определить приоритетные направления научных исследований и технологических разработок, сформировать новый взгляд на научно-технологическое развитие российской энергетики в будущем с учетом приоритетов достижения технологического суверенитета", - прокомментировал гендиректор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.Организаторами конференции выступают: ФГБУ "РЭА" Минэнерго России и Фонд Росконгресс при поддержке министерства энергетики Российской Федерации.V Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 12 по 14 октября в Москве.

https://ria.ru/20220928/forumy-1820070972.html

https://ria.ru/20220908/soglashenie-1815331307.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, москва, технологии, экономика