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В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост - РИА Новости, 06.10.2022
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https://ria.ru/20221006/kitay-1822022797.html
В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост
В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост - РИА Новости, 06.10.2022
В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост
За период с января по август в сфере производства электронной информации в Китае наблюдался устойчивый рост с точки зрения объема производства, доходов,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:36
2022-10-06T17:36
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по август в сфере производства электронной информации в Китае наблюдался устойчивый рост с точки зрения объема производства, доходов, экспорта и инвестиций, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.Согласно информации ведомства, добавленная стоимость крупных фирм в секторе выросла за указанный период на 9,3% в годовом исчислении, что на 5,7 п.п. выше, чем в промышленности и в сфере высокотехнологичного производства.Совокупный операционный доход этих фирм за первые восемь месяцев превысил 9,52 триллиона юаней (около 1,34 триллиона долларов), увеличившись на 7,6% в годовом исчислении.По сообщению министерства, за тот же период фирмы также увеличили общую стоимость экспортных поставок на 6,2% в годовом исчислении.Крупнейшими производителями электронной информации в Китае являются компании с годовым доходом от основной деятельности не менее 20 миллионов юаней каждый.Между тем, инвестиции в основной капитал в секторе выросли за указанный период на 18,7% в годовом исчислении, что на 8,2 п.п. выше, чем в других отраслях промышленности.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
17:36 06.10.2022
 

В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители рассматривают микрочипы на международной выставке высоких технологий в Пекине
Посетители рассматривают микрочипы на международной выставке высоких технологий в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по август в сфере производства электронной информации в Китае наблюдался устойчивый рост с точки зрения объема производства, доходов, экспорта и инвестиций, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.
Согласно информации ведомства, добавленная стоимость крупных фирм в секторе выросла за указанный период на 9,3% в годовом исчислении, что на 5,7 п.п. выше, чем в промышленности и в сфере высокотехнологичного производства.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 16:36Россия-Китай: Главное
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8%
Совокупный операционный доход этих фирм за первые восемь месяцев превысил 9,52 триллиона юаней (около 1,34 триллиона долларов), увеличившись на 7,6% в годовом исчислении.
По сообщению министерства, за тот же период фирмы также увеличили общую стоимость экспортных поставок на 6,2% в годовом исчислении.
Крупнейшими производителями электронной информации в Китае являются компании с годовым доходом от основной деятельности не менее 20 миллионов юаней каждый.
Между тем, инвестиции в основной капитал в секторе выросли за указанный период на 18,7% в годовом исчислении, что на 8,2 п.п. выше, чем в других отраслях промышленности.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
 
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