https://ria.ru/20221006/kitay-1822022797.html

В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост

В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост - РИА Новости, 06.10.2022

В производстве электронной информации Китая зафиксирован устойчивый рост

За период с января по август в сфере производства электронной информации в Китае наблюдался устойчивый рост с точки зрения объема производства, доходов,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:36

2022-10-06T17:36

2022-10-06T17:36

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по август в сфере производства электронной информации в Китае наблюдался устойчивый рост с точки зрения объема производства, доходов, экспорта и инвестиций, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.Согласно информации ведомства, добавленная стоимость крупных фирм в секторе выросла за указанный период на 9,3% в годовом исчислении, что на 5,7 п.п. выше, чем в промышленности и в сфере высокотехнологичного производства.Совокупный операционный доход этих фирм за первые восемь месяцев превысил 9,52 триллиона юаней (около 1,34 триллиона долларов), увеличившись на 7,6% в годовом исчислении.По сообщению министерства, за тот же период фирмы также увеличили общую стоимость экспортных поставок на 6,2% в годовом исчислении.Крупнейшими производителями электронной информации в Китае являются компании с годовым доходом от основной деятельности не менее 20 миллионов юаней каждый.Между тем, инвестиции в основной капитал в секторе выросли за указанный период на 18,7% в годовом исчислении, что на 8,2 п.п. выше, чем в других отраслях промышленности.

https://ria.ru/20221006/dokhody-1822014094.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика