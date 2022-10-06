https://ria.ru/20221006/karkadym-1822007660.html

"Убедитесь, что она не вернется": британцы "проводили" украинку Каркадым

"Убедитесь, что она не вернется": британцы "проводили" украинку Каркадым - РИА Новости, 06.10.2022

"Убедитесь, что она не вернется": британцы "проводили" украинку Каркадым

Читатели британской Daily Mail отреагировали на новость об отъезде из страны украинской беженки Софьи Каркадым, получившей известность после неудачного романа с РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:19

2022-10-06T16:19

2022-10-06T17:37

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail отреагировали на новость об отъезде из страны украинской беженки Софьи Каркадым, получившей известность после неудачного романа с приютившим ее местным жителем Энтони Гарнеттом, который бросил ради уроженки Львова жену с двумя детьми.Комментаторы признались, что рады этому событию, однако подозревают, что британские СМИ продолжат раскручивать популярную историю этой девушки."Почему DM участвует в явной схеме зарабатывания денег, в которую вовлечены все в этой истории?! Инсценированные интервью, инсценированные фотографии в аэропорту и инсценированные встречи — все для того, чтобы заработать деньги. Какую следующую сюжетную линию они продадут? И почему DM хочет продолжать публиковать это?" — спросил jaym90."Если для нее безопасно вернуться, получается, что они все могут вернуться назад?" — поинтересовался CantBargainWithMaths."Вы поставили это в топовые истории? Серьезно? Когда страна в кризисе... Почему вы не освещаете протестные марши, которые прошли вдоль и поперек Британии в выходные?" — возмутился Lardyarse."Скатертью дорога. И убедитесь, что она не вернется", — написал Herr E. Pye."Она была социальным туристом, приехавшим сюда за легкими деньгами. В данном случае не получилось, но я уверен, что она попробует еще раз с каким-нибудь другим парнем. Есть еще много похожих на нее. И нет, меня зовут не Иван, я не пью водку, мне не платят за то, чтобы я это писал", — высказался Emmahatescovid19."Я просто надеюсь, что любые льготы, выплачиваемые ей, пока она была здесь, будут немедленно прекращены — мы никоим образом не должны ее финансировать", — уверен cambridgecat.Ранее местные таблоиды сообщали, что приехавшая из Львова София Каркадым за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта, который приютил ее. Мужчина расстался с женой Лорной и ушел к украинке, оставив собственных детей. Однако спустя четыре с половиной месяца отношений пара распалась. По словам Гарнетта, причиной разрыва стало агрессивное поведение женщины, угрожавшей ему ножом во время одной из ссор. Испугавшийся британец вызвал полицию, которая арестовала Каркадым. Позже ее отпустили, не предъявив никаких обвинений.

https://ria.ru/20221006/bezhentsy-1821881157.html

https://realty.ria.ru/20221004/polsha-1821339799.html

https://ria.ru/20220928/arest-1819980918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, львов, украина, великобритания