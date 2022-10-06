https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1822069933.html

Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов

Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов

Инфляция в России по итогам года составит не более 12%, есть основания считать так, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:35

2022-10-06T19:35

2022-10-06T19:35

экономика

россия

дмитрий медведев

инфляция

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Инфляция в России по итогам года составит не более 12%, есть основания считать так, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. Есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что большую устойчивость демонстрирует ВВП.

https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1822065185.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, дмитрий медведев, инфляция