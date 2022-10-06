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Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов - РИА Новости, 06.10.2022
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Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов
Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов
Инфляция в России по итогам года составит не более 12%, есть основания считать так, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:35
2022-10-06T19:35
экономика
россия
дмитрий медведев
инфляция
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Инфляция в России по итогам года составит не более 12%, есть основания считать так, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. Есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что большую устойчивость демонстрирует ВВП.
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экономика, россия, дмитрий медведев, инфляция
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев, Инфляция
19:35 06.10.2022
 
Медведев ожидает, что инфляция по итогам года не превысит 12 процентов

Медведев: есть все основания считать, что инфляция по итогам года будет не более 12%

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Инфляция в России по итогам года составит не более 12%, есть основания считать так, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. Есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 19:13
Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России"
Он добавил, что большую устойчивость демонстрирует ВВП.
 
ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевИнфляция
 
 
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