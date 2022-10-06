https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1822065185.html
Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России"
Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России" - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России"
В отдельных странах ЕС, которые являются самыми отмороженными врагами России, ситуация с инфляцией просто катастрофическая, заявил зампред Совбеза России... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:13
2022-10-06T19:13
2022-10-06T19:21
россия
евросоюз
дмитрий медведев
инфляция
экономика
эстония
евростат
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В отдельных странах ЕС, которые являются самыми отмороженными врагами России, ситуация с инфляцией просто катастрофическая, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."По данным Евростата, в еврозоне наблюдается рекордная за последние десятилетия инфляция – более 9%. Однако в отдельных странах ЕС ситуация просто катастрофическая. Среди них – самые отмороженные враги России", - написал он в своем Telegram-канале.В Эстонии инфляция выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%, отметил Медведев."И эти двузначные антирекорды далеко не предел", - добавил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, дмитрий медведев, инфляция, экономика, эстония, евростат
Россия, Евросоюз, Дмитрий Медведев, Инфляция, Экономика, Эстония, Евростат
19:13 06.10.2022 (обновлено: 19:21 06.10.2022)
Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России"
Медведев: в некоторых странах Евросоюза ситуация с инфляцией просто катастрофическая