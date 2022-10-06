https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1822065185.html

Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России"

Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России" - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев оценил уровень инфляции в странах — "отмороженных врагах России"

В отдельных странах ЕС, которые являются самыми отмороженными врагами России, ситуация с инфляцией просто катастрофическая, заявил зампред Совбеза России... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:13

2022-10-06T19:13

2022-10-06T19:21

россия

евросоюз

дмитрий медведев

инфляция

экономика

эстония

евростат

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В отдельных странах ЕС, которые являются самыми отмороженными врагами России, ситуация с инфляцией просто катастрофическая, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."По данным Евростата, в еврозоне наблюдается рекордная за последние десятилетия инфляция – более 9%. Однако в отдельных странах ЕС ситуация просто катастрофическая. Среди них – самые отмороженные враги России", - написал он в своем Telegram-канале.В Эстонии инфляция выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%, отметил Медведев."И эти двузначные антирекорды далеко не предел", - добавил он.

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эстония

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Наталья Макарова

россия, евросоюз, дмитрий медведев, инфляция, экономика, эстония, евростат