Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/gordeevka-1821999305.html
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области
Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:58
2022-10-06T16:07
происшествия
роман старовойт
курская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_0:437:2835:2032_1920x0_80_0_0_379b4593a97be84e51ea3aa0e1cac4fc.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что власти помогут тем, чье имущество пострадало.Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.
https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c74594009ce9bbb72a79feaf552c081b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, роман старовойт, курская область, украина
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Украина
15:58 06.10.2022 (обновлено: 16:07 06.10.2022)
 
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в жилом доме
Разбитое окно в жилом доме - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитое окно в жилом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что власти помогут тем, чье имущество пострадало.
Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
09:24Специальная военная операция на Украине
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранен мужчина
 
ПроисшествияРоман СтаровойтКурская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала