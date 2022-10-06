https://ria.ru/20221006/gordeevka-1821999305.html
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области
Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:58
2022-10-06T15:58
2022-10-06T16:07
происшествия
роман старовойт
курская область
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что власти помогут тем, чье имущество пострадало.Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.
https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, роман старовойт, курская область, украина
Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Украина
15:58 06.10.2022 (обновлено: 16:07 06.10.2022)
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области, пострадавших нет