https://ria.ru/20221006/gordeevka-1821999305.html

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области

Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:58

2022-10-06T15:58

2022-10-06T16:07

происшествия

роман старовойт

курская область

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Село Гордеевка в Курской области в четверг было обстреляно со стороны Украины, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений тоже нет, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет. Пострадали три дома, причем сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что власти помогут тем, чье имущество пострадало.Приграничные села Курской области неоднократно подвергаются обстрелу со стороны Украины, в области введен высокий уровень террористической угрозы.

https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, роман старовойт, курская область, украина