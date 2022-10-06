https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html

Американская антидипломатия уничтожает гегемонию США

Американская антидипломатия уничтожает гегемонию США - РИА Новости, 06.10.2022

Американская антидипломатия уничтожает гегемонию США

"Дипломатия с китайскими особенностями для новой эры" — это что? Это пекинские формулировки по части международных достижений страны в период между партийными... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:00

2022-10-06T08:00

2022-10-06T08:11

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"Дипломатия с китайскими особенностями для новой эры" — это что? Это пекинские формулировки по части международных достижений страны в период между партийными съездами: 18-м, который был в 2012 году, и нынешним, 20-м, который открывается через десять дней — 16 октября. То есть, по сути, за время правления Си Цзиньпина.Съезды правящей партии, как и выборы, полезны в любой стране не только для ротации части высшего руководства, но в том числе и для того, чтобы подвести итоги пройденного пути и обозначить следующий участок работы. Чем китайская политическая система и занята в эти дни — выдает много хорошей информации и оценок таковой. Делается это по всем темам, но нас за пределами Китая принципы внешней политики главного партнера в мире должны интересовать прежде прочего.И здесь есть две важные публикации. Первая — статья лидера страны Си Цзиньпина в теоретическом партийном журнале "Цюши" ("Поиск истины"): статья обо всем, но прежде всего — о сути момента, переживаемого миром и, соответственно, страной. И тут ясно, что руководство очень хорошо понимает: началась великая борьба в мире, который полон угроз и вызовов. Борьба же самого Китая в данном случае идет за завершение национального возрождения, то есть за возвращение державе места на планете, которое веками было никак не последним.А вторая публикация — в "Жэньминь жибао" — уже конкретно про китайскую дипломатию в новую, то есть нынешнюю, эпоху. В основном речь о той дипломатии, которая уже есть — сформировалась за десять лет.И тут надо с огорчением сказать, что дипломатия-то, может, и сформировалась, но вот традиционный китайский стиль сочинения таких текстов — настоящий барьер между этой страной и миром. Очень много букв, много повторов одного и того же, обязательные ссылки на роль высших руководителей со всеми нужными в таких случаях формулировками… В общем, здесь нужен перевод во всех смыслах этого слова.В самом деле — что такое "новый тип международных отношений, основывающийся на взаимном уважении, равенстве, справедливости и выгодном сотрудничестве"? А это, по сути, цель "реформы глобального управления", которая привела бы к отказу от подхода "победитель получает все". Нам такого подхода не нужно, а нужно "международное сообщество с общим будущим и глобальное сообщество безопасности для всех".Здесь, конечно, грандиозное упражнение в идеализме: Китай хочет изменить мир? Стоит посмотреть, что творится в этом мире в эпоху нынешней "великой борьбы", чтобы понять, что речь о невыносимо идеальной ситуации, в которой текущие безобразия были бы невозможны.Но без идеализма не может быть движения вперед. Если у дипломатии и любого иного рода человеческой деятельности нет ясного представления о том, каких целей надо добиваться, то не будет самой дипломатии — и вообще ничего. Останется сидеть на месте и ужасаться тому, что творят другие.Но не забудем, что цель целью, а дипломатия — лишь средство к ее достижению. Как можно нам эту самую дипломатию в исполнении Пекина обозначить? Особенно с учетом того, что самую сложную доктрину или философскую систему всегда можно выразить одной простой фразой. И фраза эта в данном случае такая: Пекин уже на протяжении многих лет никого из своих партнеров подчеркнуто и демонстративно ни к чему не принуждает. Это, кстати, не идеализм, просто так и вправду лучше. Потому что сегодня принудишь, а потом наступит завтра.Здесь есть еще одна статья из китайских СМИ, в которой, наоборот, все просто и понятно — потому что ругать других всегда легче, чем выдвигать светлые идеалы. Называется эта публикация "Для США нет никакой дипломатии, кроме дипломатии принуждения".И вот тут минимум лозунгов и обобщений, зато максимум конкретики. Главная мысль простая: уходящая сверхдержава вообще не умеет вести нормальную дипломатию, для нее существует если не прямое военное вмешательство, то угрозы и давление, ясные и конкретные или реющие в воздухе в качестве невысказанной мысли. И больше ничего.Конкретика в том, например, что только американские санкции сегодня введены против 40 государств мира, а это более половины населения планеты. Только при Дональде Трампе всяческих ограничений вводилось в среднем по три штуки в день, некоторые деятели администрации Байдена за это Трампа критиковали, но сейчас заняты тем же.Еще одно: давлению подвергаются не только те, кто назначен противниками, но и друзья с партнерами. Статья описывает, как некто Мэтью Поттинжер, ответственный за Азию в Совете национальной безопасности, несколько часов орал на непоименованных британцев, чтобы те отказались от китайских технологий 5G. И добился своего, отбросив этим ближайшего союзника на несколько лет назад по технологической части.Очень трудно заметить то, чего нет. Мы, напомним, ведем речь о Китае — державе, примерно сопоставимой с США по экономической и военной мощи. И тем не менее на протяжении многих лет сложно найти пример того, как Китай ставит любые другие страны (а они все меньше и слабее его) в невыносимое положение, заставляя их делать что-то такое, чего они делать не хотят. Силовая китайская политика — это что, сворачивание деловых связей с Литвой из-за заигрываний последней с Тайванем? Но это не "дипломатия принуждения": у Вильнюса сохранялась возможность сделать свой добровольный выбор. Давил на него, возможно, кто-то другой…И было совершенно ожидаемо, вокруг каких тезисов строится западная пропаганда против Китая — по принципу "наоборот". Китай известен тем, что никого не принуждает, не навязывает никаких ценностей, практик и действий на мировой арене — значит, надо регулярно обвинять его, например, в том, что он дает другим странам деньги, чтобы загнать их в "кредитную ловушку". Или как здесь не вспомнить маниакально упорные попытки вынудить КНР показать военные мускулы в Тайваньском проливе, поймав его в капкан собственных обещаний "не допустить" провозглашения независимости острова: цель просто в том, чтобы третьи страны увидели, что Пекин тоже может себя вести если не как США, то хотя бы как одна сотая таковых. И неважно, что произойти это может, только если Китаю действительно сильно наступить на ногу, а не по его инициативе.Идеалистические принципы китайской дипломатии плохи тем, что они действуют неярко и медленно. Иные принципы западной антидипломатии плохи тем, что, употребив силу и давление однажды, вы вызовете ненависть и будете вынуждены применять это все снова и снова — по нарастанию, пока всем прочим такая ситуация не надоест.

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авторы, в мире, технологии, си цзиньпин, дональд трамп, китай, сша, пекин