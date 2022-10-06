https://ria.ru/20221006/gazoprovody-1822081580.html

МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом

МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом - РИА Новости, 06.10.2022

МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом

Стокгольм по итогам расследования утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" назвал подрывы саботажем "из деликатности", стеснясь называть... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:32

2022-10-06T20:32

2022-10-06T20:48

россия

стокгольм (город)

мид румынии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

авария на "северных потоках"

мария захарова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стокгольм по итогам расследования утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" назвал подрывы саботажем "из деликатности", стеснясь называть вещи своими именами: на самом деле это диверсия, экстремизм и теракт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Расследование службы безопасности Швеции усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия, было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства. При этом в официальном заявлении на сайте ведомства используется слово "вопиющий саботаж"."Оперативненько. Не подскажете, с какого моменты подрывы газопроводов называются "саботажем"? Диверсия, экстремизм, теракты - так было раньше. Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок?" - написала Захарова в Telegram-канале.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20220930/gaz-1820778281.html

https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616944.html

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стокгольм (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, стокгольм (город), мид румынии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), авария на "северных потоках", мария захарова