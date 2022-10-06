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МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом - РИА Новости, 06.10.2022
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МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом
МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом - РИА Новости, 06.10.2022
МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом
Стокгольм по итогам расследования утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" назвал подрывы саботажем "из деликатности", стеснясь называть... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:32
2022-10-06T20:48
россия
стокгольм (город)
мид румынии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
авария на "северных потоках"
мария захарова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стокгольм по итогам расследования утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" назвал подрывы саботажем "из деликатности", стеснясь называть вещи своими именами: на самом деле это диверсия, экстремизм и теракт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Расследование службы безопасности Швеции усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия, было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства. При этом в официальном заявлении на сайте ведомства используется слово "вопиющий саботаж"."Оперативненько. Не подскажете, с какого моменты подрывы газопроводов называются "саботажем"? Диверсия, экстремизм, теракты - так было раньше. Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок?" - написала Захарова в Telegram-канале.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20220930/gaz-1820778281.html
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россия, стокгольм (город), мид румынии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), авария на "северных потоках", мария захарова
Россия, Стокгольм (город), МИД Румынии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Авария на "Северных потоках", Мария Захарова
20:32 06.10.2022 (обновлено: 20:48 06.10.2022)
 
МИД назвал подрыв "Северных потоков" экстремизмом и терактом

МИД России о расследовании по "Северным потокам": это не саботаж, а экстремизм и теракт

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стокгольм по итогам расследования утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" назвал подрывы саботажем "из деликатности", стеснясь называть вещи своими именами: на самом деле это диверсия, экстремизм и теракт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Расследование службы безопасности Швеции усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия, было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства. При этом в официальном заявлении на сайте ведомства используется слово "вопиющий саботаж".
"Оперативненько. Не подскажете, с какого моменты подрывы газопроводов называются "саботажем"? Диверсия, экстремизм, теракты - так было раньше. Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок?" - написала Захарова в Telegram-канале.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 23:42
"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 09:54
Патрушев назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
 
РоссияСтокгольм (город)МИД РумынииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Авария на "Северных потоках"Мария Захарова
 
 
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