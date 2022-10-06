https://ria.ru/20221006/gazifikatsiya-1821910083.html

Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года

Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года - РИА Новости, 06.10.2022

Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года

Свыше 600 населенных пунктов Московской области подключат к газу до конца года в рамках проекта "Социальная газификация", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:24

2022-10-06T11:24

2022-10-06T11:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

жкх

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Свыше 600 населенных пунктов Московской области подключат к газу до конца года в рамках проекта "Социальная газификация", говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Президентский проект "Социальная газификация" реализуется в Подмосковье с 2020 года. С начала программы догазифицированы 2187 населенных пунктов.Он добавил, что на объектах соцгазификации ежедневно работает 2 тысячи человек, 150 бригад филиалов Мособлгаза. Кроме того, заключены договоры с 279 подрядными организациями.

https://ria.ru/20220801/gazifikatsiya-1806465451.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мособлгаз, жкх