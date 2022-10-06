Рейтинг@Mail.ru
Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221006/gazifikatsiya-1821910083.html
Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года
Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года - РИА Новости, 06.10.2022
Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года
Свыше 600 населенных пунктов Московской области подключат к газу до конца года в рамках проекта "Социальная газификация", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:24
2022-10-06T11:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Свыше 600 населенных пунктов Московской области подключат к газу до конца года в рамках проекта "Социальная газификация", говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Президентский проект "Социальная газификация" реализуется в Подмосковье с 2020 года. С начала программы догазифицированы 2187 населенных пунктов.Он добавил, что на объектах соцгазификации ежедневно работает 2 тысячи человек, 150 бригад филиалов Мособлгаза. Кроме того, заключены договоры с 279 подрядными организациями.
https://ria.ru/20220801/gazifikatsiya-1806465451.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5498f91ea9f201e40f03dc8975132f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мособлгаз, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлгаз, ЖКХ
11:24 06.10.2022
 

Свыше 600 населенных пунктов Подмосковья газифицируют до конца года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Газораспределительное устройство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Свыше 600 населенных пунктов Московской области подключат к газу до конца года в рамках проекта "Социальная газификация", говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Президентский проект "Социальная газификация" реализуется в Подмосковье с 2020 года. С начала программы догазифицированы 2187 населенных пунктов.
"По президентской программе "Социальная газификация" в Подмосковье в третьем квартале текущего года догазифицировано 437 населенных пунктов – квартальный план выполнен на 100%, до конца года газ осталось провести еще в 619", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
Он добавил, что на объектах соцгазификации ежедневно работает 2 тысячи человек, 150 бригад филиалов Мособлгаза. Кроме того, заключены договоры с 279 подрядными организациями.
Сотрудница мобильного офиса социальной газификации за работой - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:30Новости Подмосковья
Мобильные офисы социальной газификации побывают в 47 населенных пунктах
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МособлгазЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала