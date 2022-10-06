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Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа - РИА Новости, 06.10.2022
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Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа
Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа - РИА Новости, 06.10.2022
Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа
Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, разработала предложение для Европейского союза о введении "динамического ценового коридора" на газ в попытке... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:57
2022-10-06T16:57
польша
италия
греция
евросоюз
цены
в мире
природный газ
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, разработала предложение для Европейского союза о введении "динамического ценового коридора" на газ в попытке снизить высокие цены на энергоносители и замедлить высокую инфляцию, следует из проекта, с которым ознакомилось агентство Рейтер.В документе, с которым ознакомилось агентство, предлагалось установить ценовой коридор на уровне, который был бы достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, и достаточно гибким, чтобы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки из конкурентоспособного по цене глобального газового рынка. "В случае необходимости это может означать разрешение сделок с газом по ценам выше коридора", - говорится в сообщении.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.По словам президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры стран ЕС, прибывшие в четверг на саммит в Прагу, будут работать над стратегией по снижению цен на газ и электричество.
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польша, италия, греция, евросоюз, цены, в мире, природный газ
Польша, Италия, Греция, Евросоюз, Цены, В мире, Природный газ
16:57 06.10.2022
 
Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа

Польша, Италия и Греция предложили Евросоюзу ввести ценовой коридор на весь импорт газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, разработала предложение для Европейского союза о введении "динамического ценового коридора" на газ в попытке снизить высокие цены на энергоносители и замедлить высокую инфляцию, следует из проекта, с которым ознакомилось агентство Рейтер.
"Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не будет ограничиваться импортом из конкретных юрисдикций и конкретным использованием природного газа", - говорится в проекте предложения стран.
В документе, с которым ознакомилось агентство, предлагалось установить ценовой коридор на уровне, который был бы достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, и достаточно гибким, чтобы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки из конкурентоспособного по цене глобального газового рынка. "В случае необходимости это может означать разрешение сделок с газом по ценам выше коридора", - говорится в сообщении.
Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры стран ЕС, прибывшие в четверг на саммит в Прагу, будут работать над стратегией по снижению цен на газ и электричество.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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ПольшаИталияГрецияЕвросоюзЦеныВ миреПриродный газ
 
 
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