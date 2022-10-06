https://ria.ru/20221006/gaz-1822020824.html

Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа

Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа - РИА Новости, 06.10.2022

Польша, Италия и Греция предложили ввести коридор цен на весь импорт газа

Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, разработала предложение для Европейского союза о введении "динамического ценового коридора" на газ в попытке... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:57

2022-10-06T16:57

2022-10-06T16:57

польша

италия

греция

евросоюз

цены

в мире

природный газ

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, разработала предложение для Европейского союза о введении "динамического ценового коридора" на газ в попытке снизить высокие цены на энергоносители и замедлить высокую инфляцию, следует из проекта, с которым ознакомилось агентство Рейтер.В документе, с которым ознакомилось агентство, предлагалось установить ценовой коридор на уровне, который был бы достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, и достаточно гибким, чтобы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки из конкурентоспособного по цене глобального газового рынка. "В случае необходимости это может означать разрешение сделок с газом по ценам выше коридора", - говорится в сообщении.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.По словам президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры стран ЕС, прибывшие в четверг на саммит в Прагу, будут работать над стратегией по снижению цен на газ и электричество.

https://ria.ru/20221006/potolok-1821919294.html

польша

италия

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, италия, греция, евросоюз, цены, в мире, природный газ