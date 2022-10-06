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"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов - РИА Новости, 06.10.2022
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"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов - РИА Новости, 06.10.2022
"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на "зимовку". До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.
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"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на «зимовку». До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.
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видео, городское хозяйство москвы, москва
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва
"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на "зимовку". До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.
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15:15 06.10.2022
 

"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов

Читать ria.ru в
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на "зимовку". До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.
 
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