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"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов - РИА Новости, 06.10.2022
"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на "зимовку". До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.
2022-10-06T15:15
2022-10-06T15:15
2022-10-06T15:15
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РИА Новости
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"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на «зимовку». До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.
2022-10-06T15:15
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PT0M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, городское хозяйство москвы, москва
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва
"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на "зимовку". До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.
2022-10-06T15:15
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PT0M56S
"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов
Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на "зимовку". До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.