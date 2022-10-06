"Зимняя спячка": закрытие сезона работы фонтанов

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Первого октября завершился сезон работы фонтанов. Около 600 столичных сооружений ушли на "зимовку". До следующей весны их прочистят и проведут обслуживание. Как проходит переход фонтанов на зимнее время — узнайте в нашем ролике.