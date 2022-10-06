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В Финляндии допустили полное отключение электричества - РИА Новости, 06.10.2022
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В Финляндии допустили полное отключение электричества
В Финляндии допустили полное отключение электричества - РИА Новости, 06.10.2022
В Финляндии допустили полное отключение электричества
Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране, заявляет профессор университета Аалто Петер... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:54
2022-10-06T12:57
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране, заявляет профессор университета Аалто Петер Лунд. Об этом сообщает MTV Uutiset.Специалист указывает, что на фоне сокращения российского газа в Финляндии рассматривают варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов ради поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии, но в случае дисбаланса последствия для страны могут быть серьезными.По словам Лунда, в случае деактивации системы электроснабжения на восстановление может уйти много времени из-за необходимости запускать станции поочередно.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221005/evropa-1821807985.html
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финляндия, москва, европа, в мире
Финляндия, Москва, Европа, В мире
12:54 06.10.2022 (обновлено: 12:57 06.10.2022)
 
В Финляндии допустили полное отключение электричества

MTV: в Финляндии существует риск полного отключения электричества

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране, заявляет профессор университета Аалто Петер Лунд. Об этом сообщает MTV Uutiset.
Специалист указывает, что на фоне сокращения российского газа в Финляндии рассматривают варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов ради поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии, но в случае дисбаланса последствия для страны могут быть серьезными.
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"В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества", — цитируют профессора СМИ.

По словам Лунда, в случае деактивации системы электроснабжения на восстановление может уйти много времени из-за необходимости запускать станции поочередно.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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