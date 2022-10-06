https://ria.ru/20221006/finlyandiya-1821944209.html

В Финляндии допустили полное отключение электричества

В Финляндии допустили полное отключение электричества - РИА Новости, 06.10.2022

В Финляндии допустили полное отключение электричества

Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране, заявляет профессор университета Аалто Петер... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:54

2022-10-06T12:54

2022-10-06T12:57

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране, заявляет профессор университета Аалто Петер Лунд. Об этом сообщает MTV Uutiset.Специалист указывает, что на фоне сокращения российского газа в Финляндии рассматривают варианты регулирования и использования резервов энергоресурсов ради поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии, но в случае дисбаланса последствия для страны могут быть серьезными.По словам Лунда, в случае деактивации системы электроснабжения на восстановление может уйти много времени из-за необходимости запускать станции поочередно.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221005/evropa-1821807985.html

https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821593397.html

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