https://ria.ru/20221006/finansirovanie-1822109374.html

США не могут бесконечно финансировать Украину, заявил конгрессмен

США не могут бесконечно финансировать Украину, заявил конгрессмен - РИА Новости, 06.10.2022

США не могут бесконечно финансировать Украину, заявил конгрессмен

Конгресс США не может продолжать бесконечно финансировать Украину, не понимая стратегию президента Джо Байдена, такое мнение высказал член палаты представителей РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:40

2022-10-06T23:40

2022-10-06T23:40

специальная военная операция на украине

джо байден

украина

россия

сша

нато

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Конгресс США не может продолжать бесконечно финансировать Украину, не понимая стратегию президента Джо Байдена, такое мнение высказал член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Крис Стюарт в своей колонке, опубликованной в Fox News."Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий", - написал он."Байден продолжает давать миллиарды на помощь Украине, но у него нет стратегии, как предотвратить конфронтацию с Россией", - добавил конгрессмен.Как отмечает Стюарт, "пришло время" для ответов на ряд критически важных вопросов, касающихся нарастающего объема помощи Киеву, включая конечную цель этой поддержки. Без ответов на них, как отмечается, дальнейшие траты выглядят "безответственно".Кроме того, конгрессмен критически оценивает стремление действующего украинского руководства во что бы то ни стало захватить Крым, а также видит прямые риски вовлечения США и НАТО в "продолжительные и кровопролитные отношения". "Крым был признан Россией частью РФ с 2014 года и имеет куда более глубокие исторические и культурные связи с Россией, чем с Украиной. Путин без сомнения оценит наступательные действия на Крым как проявление войны на российской территории", - подчеркивает Стюарт.Он также указывает на то, что продолжение помощи США Украине в попытках установления контроля на новых территориях, вошедших в состав РФ, также является "затяжным предприятием, сопряженным с насилием", в которое может быть вовлечен Вашингтон.Байден 1 октября подписал закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине до декабря 2022 года. Американские власти регулярно говорят, что намерены продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221006/gosdolg-1821857607.html

https://ria.ru/20221005/ssha-1821618499.html

https://ria.ru/20221005/bayden-1821771030.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, украина, россия, сша, нато, конгресс сша