https://ria.ru/20221006/feyk-1822039954.html

Депутата Рады, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом, уличили во лжи

Депутата Рады, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом, уличили во лжи - РИА Новости, 06.10.2022

Депутата Рады, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом, уличили во лжи

Стоматолог из Харьковской области рассказал, что лоток с "золотыми" коронками, с помощью которого Киев пытался обвинить российских военных в причастности к... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:42

2022-10-06T17:42

2022-10-06T17:42

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ирина геращенко

украина

харьковская область

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специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Стоматолог из Харьковской области рассказал, что лоток с "золотыми" коронками, с помощью которого Киев пытался обвинить российских военных в причастности к пыткам, принадлежит ему.Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко опубликовала фото с лотком наполовину полным "золотых" коронок, который нашли на территории села Пески-Радьковские в Изюмском районе Харьковской области. Она называла находку подтверждением "пыточных", которые якобы создавали там российские военные."Эти зубы похожи на те, которые были в моей коллекции и которая была здесь разграблена", - сказал стоматолог немецкому изданию Bild, комментируя распространенный снимок. В подтверждение своей версии стоматолог показал журналистам оставшуюся часть своей коллекции. При этом он уточнил, что зубы сделаны не из золота, а из нержавеющей стали. Мужчина предположил, что их украли, потому что приняли за золотые.По его словам, он единственный стоматолог в селе. "Так что если они были найдены здесь, то, должно быть, это те, которые принадлежали мне", - добавил он. Собеседник газеты пояснил, что за 30 лет практики он удалил десятки тысяч зубов, и на фото, которые были распространены в интернете, лишь малая часть тех, что он удалил.Россия отвергает инсинуации ряда западных стран и Украины, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, заявлял ранее СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html

https://ria.ru/20220929/izyum-1820329361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирина геращенко, украина, харьковская область, россия, верховная рада украины, совет безопасности оон