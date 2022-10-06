https://ria.ru/20221006/feyk-1822039954.html
Депутата Рады, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом, уличили во лжи
Депутата Рады, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом, уличили во лжи - РИА Новости, 06.10.2022
Депутата Рады, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом, уличили во лжи
Стоматолог из Харьковской области рассказал, что лоток с "золотыми" коронками, с помощью которого Киев пытался обвинить российских военных в причастности к... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:42
2022-10-06T17:42
2022-10-06T17:42
в мире
ирина геращенко
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харьковская область
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специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Стоматолог из Харьковской области рассказал, что лоток с "золотыми" коронками, с помощью которого Киев пытался обвинить российских военных в причастности к пыткам, принадлежит ему.Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко опубликовала фото с лотком наполовину полным "золотых" коронок, который нашли на территории села Пески-Радьковские в Изюмском районе Харьковской области. Она называла находку подтверждением "пыточных", которые якобы создавали там российские военные."Эти зубы похожи на те, которые были в моей коллекции и которая была здесь разграблена", - сказал стоматолог немецкому изданию Bild, комментируя распространенный снимок. В подтверждение своей версии стоматолог показал журналистам оставшуюся часть своей коллекции. При этом он уточнил, что зубы сделаны не из золота, а из нержавеющей стали. Мужчина предположил, что их украли, потому что приняли за золотые.По его словам, он единственный стоматолог в селе. "Так что если они были найдены здесь, то, должно быть, это те, которые принадлежали мне", - добавил он. Собеседник газеты пояснил, что за 30 лет практики он удалил десятки тысяч зубов, и на фото, которые были распространены в интернете, лишь малая часть тех, что он удалил.Россия отвергает инсинуации ряда западных стран и Украины, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, заявлял ранее СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html
https://ria.ru/20220929/izyum-1820329361.html
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РИА Новости
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В мире, Ирина Геращенко, Украина, Харьковская область, Россия, Верховная Рада Украины, Совет Безопасности ООН, Специальная военная операция на Украине
Депутата Рады, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом, уличили во лжи
Врач рассказал о лжи украинского депутата, заявившую о российских "пыточных" под Изюмом