https://ria.ru/20221006/energosotrudnichestvo-1821965316.html

Энергосотрудничество с ЕС находится под большим вопросом, заявил МИД России

Энергосотрудничество с ЕС находится под большим вопросом, заявил МИД России - РИА Новости, 06.10.2022

Энергосотрудничество с ЕС находится под большим вопросом, заявил МИД России

Энергосотрудничество Москвы с Евросоюзом в свете терактов на "Северных потоках" и позиции Брюсселя под большим вопросом, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:55

2022-10-06T13:55

2022-10-06T14:14

россия

евросоюз

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газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Энергосотрудничество Москвы с Евросоюзом в свете терактов на "Северных потоках" и позиции Брюсселя под большим вопросом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Брюссель явно не намерен пересмотреть свой курс на отказ от энергосотрудничества с Россией. Теперь это вообще все под большим вопросом, учитывая диверсии на газопроводе", - сказала Захарова на брифинге.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

https://ria.ru/20220127/energosotrudnichestvo-1769834140.html

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