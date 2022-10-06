https://ria.ru/20221006/energosotrudnichestvo-1821965316.html
Энергосотрудничество с ЕС находится под большим вопросом, заявил МИД России
Энергосотрудничество с ЕС находится под большим вопросом, заявил МИД России - РИА Новости, 06.10.2022
Энергосотрудничество с ЕС находится под большим вопросом, заявил МИД России
Энергосотрудничество Москвы с Евросоюзом в свете терактов на "Северных потоках" и позиции Брюсселя под большим вопросом, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:55
2022-10-06T13:55
2022-10-06T14:14
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мария захарова
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газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Энергосотрудничество Москвы с Евросоюзом в свете терактов на "Северных потоках" и позиции Брюсселя под большим вопросом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Брюссель явно не намерен пересмотреть свой курс на отказ от энергосотрудничества с Россией. Теперь это вообще все под большим вопросом, учитывая диверсии на газопроводе", - сказала Захарова на брифинге.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html
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россия, евросоюз, цены на нефть, мария захарова, дания, москва, газпром, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
Россия, Евросоюз, Цены на нефть, Мария Захарова, Дания, Москва, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
13:55 06.10.2022 (обновлено: 14:14 06.10.2022)
Энергосотрудничество с ЕС находится под большим вопросом, заявил МИД России
Захарова заявила, что энергосотрудничество России и ЕС теперь под большим вопросом