https://ria.ru/20221006/elektrotransport-1821940719.html
В Липецке до 2025 года модернизируют электротранспортную сеть
В Липецке до 2025 года модернизируют электротранспортную сеть - РИА Новости, 06.10.2022
В Липецке до 2025 года модернизируют электротранспортную сеть
Власти Липецкой области планируют до конца 2025 года модернизировать существующую в областном центре электротранспортную сеть, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:44
2022-10-06T12:44
2022-10-06T12:44
липецкая область
липецк
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют до конца 2025 года модернизировать существующую в областном центре электротранспортную сеть, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект будет реализован в рамках концессионного договора, который был подписан между руководством области и муниципалитетом, а также компанией "Мовиста Регионы" в рамках пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта. В результате достигнутых договоренностей, после прохождения всех необходимых процедур инвестору предстоит проложить новые пути, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов, после чего он получит право владеть объектом в течение 20 лет, именно на такой срок заключили договор власти и бизнес. Общая сумма проекта составит около 14,5 миллиарда рублей.Губернатор уточнил, что к реализации проекта приступят уже в октябре этого года. Он будет выполняться в несколько этапов. Сначала подрядчик выполнит необходимые проектно-изыскательные работы, после приступит к модернизации трамвайной системы города. Трамвайное депо города оснастят передовым оборудованием: автоматической портальной моечной системой, а также механизированной двухсторонней площадкой для ремонта и обслуживания подвижного состава."Липецк вошёл в число городов-участников пилотного федерального проекта не случайно. Трамваи – не только экологичный вид транспорта, но и удобный для пассажиров, поэтому мы планируем развивать это направление в регионе", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220929/zavod-1820250359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, липецкая область, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости.
Власти Липецкой области
планируют до конца 2025 года модернизировать существующую в областном центре электротранспортную сеть, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, проект будет реализован в рамках концессионного договора, который был подписан между руководством области и муниципалитетом, а также компанией "Мовиста Регионы" в рамках пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта. В результате достигнутых договоренностей, после прохождения всех необходимых процедур инвестору предстоит проложить новые пути, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов, после чего он получит право владеть объектом в течение 20 лет, именно на такой срок заключили договор власти и бизнес. Общая сумма проекта составит около 14,5 миллиарда рублей.
Губернатор уточнил, что к реализации проекта приступят уже в октябре этого года. Он будет выполняться в несколько этапов. Сначала подрядчик выполнит необходимые проектно-изыскательные работы, после приступит к модернизации трамвайной системы города. Трамвайное депо города оснастят передовым оборудованием: автоматической портальной моечной системой, а также механизированной двухсторонней площадкой для ремонта и обслуживания подвижного состава.
"Липецк вошёл в число городов-участников пилотного федерального проекта не случайно. Трамваи – не только экологичный вид транспорта, но и удобный для пассажиров, поэтому мы планируем развивать это направление в регионе", – сказал Артамонов.