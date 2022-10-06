https://ria.ru/20221006/elektrotransport-1821940719.html

В Липецке до 2025 года модернизируют электротранспортную сеть

В Липецке до 2025 года модернизируют электротранспортную сеть - РИА Новости, 06.10.2022

В Липецке до 2025 года модернизируют электротранспортную сеть

Власти Липецкой области планируют до конца 2025 года модернизировать существующую в областном центре электротранспортную сеть, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:44

2022-10-06T12:44

2022-10-06T12:44

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821935844_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_c503c3f9e3b55b6b0c02abefbe5d5976.jpg

ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют до конца 2025 года модернизировать существующую в областном центре электротранспортную сеть, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект будет реализован в рамках концессионного договора, который был подписан между руководством области и муниципалитетом, а также компанией "Мовиста Регионы" в рамках пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта. В результате достигнутых договоренностей, после прохождения всех необходимых процедур инвестору предстоит проложить новые пути, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов, после чего он получит право владеть объектом в течение 20 лет, именно на такой срок заключили договор власти и бизнес. Общая сумма проекта составит около 14,5 миллиарда рублей.Губернатор уточнил, что к реализации проекта приступят уже в октябре этого года. Он будет выполняться в несколько этапов. Сначала подрядчик выполнит необходимые проектно-изыскательные работы, после приступит к модернизации трамвайной системы города. Трамвайное депо города оснастят передовым оборудованием: автоматической портальной моечной системой, а также механизированной двухсторонней площадкой для ремонта и обслуживания подвижного состава."Липецк вошёл в число городов-участников пилотного федерального проекта не случайно. Трамваи – не только экологичный вид транспорта, но и удобный для пассажиров, поэтому мы планируем развивать это направление в регионе", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220929/zavod-1820250359.html

липецк

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, липецкая область, игорь артамонов, экономика