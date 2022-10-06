https://ria.ru/20221006/elektropoezda-1821908966.html
На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов
На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов - РИА Новости, 06.10.2022
На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов
В рамках подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении Московской железной дороги было обновлено 10 подвижных составов электропоездов, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:25
2022-10-06T11:25
2022-10-06T11:25
новости подмосковья
московские центральные диаметры (мцд)
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
центральная пригородная пассажирская компания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821909506_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_0139f976032cfe3dd5a7e064ebc3ee4d.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В рамках подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении Московской железной дороги было обновлено 10 подвижных составов электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."ЦППК начала обновление подвижного состава на Казанском направлении три месяца назад и за короткий срок добавила здесь 10 составов ЭП2Д. 6 — в июле и по 2 в сентябре и октябре. Во всех составах установлены мягкие сидения с USB-разъемами, беспроводная сеть Wi-Fi, а также дополнительные поручни для стоячих пассажиров", - говорится в сообщении.МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811285960.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821909506_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_cbbac43bf77187b7d15397af627d1368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московские центральные диаметры (мцд), московская область (подмосковье), московская железная дорога, центральная пригородная пассажирская компания, общество
Новости Подмосковья, Московские центральные диаметры (МЦД), Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога, Центральная пригородная пассажирская компания, Общество