https://ria.ru/20221006/elektropoezda-1821908966.html

На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов

На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов - РИА Новости, 06.10.2022

На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов

В рамках подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении Московской железной дороги было обновлено 10 подвижных составов электропоездов, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:25

2022-10-06T11:25

2022-10-06T11:25

новости подмосковья

московские центральные диаметры (мцд)

московская область (подмосковье)

московская железная дорога

центральная пригородная пассажирская компания

общество

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В рамках подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении Московской железной дороги было обновлено 10 подвижных составов электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."ЦППК начала обновление подвижного состава на Казанском направлении три месяца назад и за короткий срок добавила здесь 10 составов ЭП2Д. 6 — в июле и по 2 в сентябре и октябре. Во всех составах установлены мягкие сидения с USB-разъемами, беспроводная сеть Wi-Fi, а также дополнительные поручни для стоячих пассажиров", - говорится в сообщении.МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811285960.html

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Алёна Пава

московские центральные диаметры (мцд), московская область (подмосковье), московская железная дорога, центральная пригородная пассажирская компания, общество