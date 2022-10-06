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На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов - РИА Новости, 06.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221006/elektropoezda-1821908966.html
На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов
На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов - РИА Новости, 06.10.2022
На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов
В рамках подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении Московской железной дороги было обновлено 10 подвижных составов электропоездов, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:25
2022-10-06T11:25
новости подмосковья
московские центральные диаметры (мцд)
московская область (подмосковье)
московская железная дорога
центральная пригородная пассажирская компания
общество
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В рамках подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении Московской железной дороги было обновлено 10 подвижных составов электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."ЦППК начала обновление подвижного состава на Казанском направлении три месяца назад и за короткий срок добавила здесь 10 составов ЭП2Д. 6 — в июле и по 2 в сентябре и октябре. Во всех составах установлены мягкие сидения с USB-разъемами, беспроводная сеть Wi-Fi, а также дополнительные поручни для стоячих пассажиров", - говорится в сообщении.МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
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московские центральные диаметры (мцд), московская область (подмосковье), московская железная дорога, центральная пригородная пассажирская компания, общество
Новости Подмосковья, Московские центральные диаметры (МЦД), Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога, Центральная пригородная пассажирская компания, Общество
11:25 06.10.2022
 

На Казанском направлении Подмосковья обновлены 10 составов электропоездов

CC0 / Карлсон / Электропоезд ЭП2Д
Электропоезд ЭП2Д - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
CC0 / Карлсон /
Электропоезд ЭП2Д
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В рамках подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении Московской железной дороги было обновлено 10 подвижных составов электропоездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"ЦППК начала обновление подвижного состава на Казанском направлении три месяца назад и за короткий срок добавила здесь 10 составов ЭП2Д. 6 — в июле и по 2 в сентябре и октябре. Во всех составах установлены мягкие сидения с USB-разъемами, беспроводная сеть Wi-Fi, а также дополнительные поручни для стоячих пассажиров", - говорится в сообщении.
МЦД – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 13:47Новости Подмосковья
МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяМосковские центральные диаметры (МЦД)Московская область (Подмосковье)Московская железная дорогаЦентральная пригородная пассажирская компанияОбщество
 
 
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