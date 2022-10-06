https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html

Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин

Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022

Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин

Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам на фоне санкций беспрецедентного масштаба, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:56

2022-10-06T11:56

2022-10-06T12:16

экономика

россия

михаил мишустин

санкции

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам на фоне санкций беспрецедентного масштаба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве."Действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Их количество, я сегодня уже говорил об этом, превосходит все, что когда-либо вводилось в отношении любого другого государства. Правительство приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, и российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам", - сказал Мишустин.Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. Вместе с Мишустиным в Каспийском экономическом саммите примут участие премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии, москва