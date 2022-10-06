https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html
Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин
Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин
Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам на фоне санкций беспрецедентного масштаба, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:56
2022-10-06T11:56
2022-10-06T12:16
экономика
россия
михаил мишустин
санкции
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам на фоне санкций беспрецедентного масштаба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве."Действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Их количество, я сегодня уже говорил об этом, превосходит все, что когда-либо вводилось в отношении любого другого государства. Правительство приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, и российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам", - сказал Мишустин.Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. Вместе с Мишустиным в Каспийском экономическом саммите примут участие премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии, москва
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Санкции, Санкции в отношении России, Москва
11:56 06.10.2022 (обновлено: 12:16 06.10.2022)
Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин
Мишустин: российская экономика доказывает способность адаптироваться к внешним вызовам