https://ria.ru/20221006/ekologiya-1821907712.html
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии
Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:15
2022-10-06T11:15
2022-10-06T11:15
общество
дмитрий медведев
сахалин
единая россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины бедности, роста социальной напряженности и падения уровня жизни, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Очевидно, что международная безопасность так или иначе связана с экологией. Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни. Это не результат глобального потепления и каких-то других негативных перемен в климатических условиях", - цитирует пресс-служба ЕР Медведева на открытии Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие".Конференция проходит на Сахалине по инициативе партии.По мнению Медведева, рассматривать решение этих проблем нужно не только под углом зрения решения экологических задач, но применительно к конкретным ситуациям, применительно к проблемам каждой конкретной страны и региона."Я думаю, это будет самый правильный, сбалансированный и взвешенный подход", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220912/drevesina-1816082654.html
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий медведев, сахалин, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Сахалин, Единая Россия
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии
Медведев призвал не связывать бедность и социальную напряженность с проблемами экологии
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины бедности, роста социальной напряженности и падения уровня жизни, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что международная безопасность так или иначе связана с экологией. Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни. Это не результат глобального потепления и каких-то других негативных перемен в климатических условиях", - цитирует пресс-служба ЕР Медведева на открытии Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие".
Конференция проходит на Сахалине
по инициативе партии.
По мнению Медведева, рассматривать решение этих проблем нужно не только под углом зрения решения экологических задач, но применительно к конкретным ситуациям, применительно к проблемам каждой конкретной страны и региона.
"Я думаю, это будет самый правильный, сбалансированный и взвешенный подход", - подчеркнул он.