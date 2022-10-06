Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/ekologiya-1821907712.html
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии
Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:15
2022-10-06T11:15
общество
дмитрий медведев
сахалин
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944048_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_059aba434df707a2676e3cf965893b50.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины бедности, роста социальной напряженности и падения уровня жизни, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Очевидно, что международная безопасность так или иначе связана с экологией. Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни. Это не результат глобального потепления и каких-то других негативных перемен в климатических условиях", - цитирует пресс-служба ЕР Медведева на открытии Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие".Конференция проходит на Сахалине по инициативе партии.По мнению Медведева, рассматривать решение этих проблем нужно не только под углом зрения решения экологических задач, но применительно к конкретным ситуациям, применительно к проблемам каждой конкретной страны и региона."Я думаю, это будет самый правильный, сбалансированный и взвешенный подход", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220912/drevesina-1816082654.html
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944048_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_53055aae843be41fcce6c23cd1c0dccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий медведев, сахалин, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Сахалин, Единая Россия
11:15 06.10.2022
 
Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии

Медведев призвал не связывать бедность и социальную напряженность с проблемами экологии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины бедности, роста социальной напряженности и падения уровня жизни, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что международная безопасность так или иначе связана с экологией. Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни. Это не результат глобального потепления и каких-то других негативных перемен в климатических условиях", - цитирует пресс-служба ЕР Медведева на открытии Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие".
Конференция проходит на Сахалине по инициативе партии.
По мнению Медведева, рассматривать решение этих проблем нужно не только под углом зрения решения экологических задач, но применительно к конкретным ситуациям, применительно к проблемам каждой конкретной страны и региона.
"Я думаю, это будет самый правильный, сбалансированный и взвешенный подход", - подчеркнул он.
Древесина - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 05:43
Эколог заявил о возросшем спросе на древесину в Венгрии
 
ОбществоДмитрий МедведевСахалинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала