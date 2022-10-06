https://ria.ru/20221006/ekologiya-1821907712.html

Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии

Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии

Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:15

2022-10-06T11:15

2022-10-06T11:15

общество

дмитрий медведев

сахалин

единая россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международная безопасность так или иначе связана с экологией, но изменение климата не относится к числу вызовов, непосредственно определяющих первопричины бедности, роста социальной напряженности и падения уровня жизни, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Очевидно, что международная безопасность так или иначе связана с экологией. Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни. Это не результат глобального потепления и каких-то других негативных перемен в климатических условиях", - цитирует пресс-служба ЕР Медведева на открытии Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие".Конференция проходит на Сахалине по инициативе партии.По мнению Медведева, рассматривать решение этих проблем нужно не только под углом зрения решения экологических задач, но применительно к конкретным ситуациям, применительно к проблемам каждой конкретной страны и региона."Я думаю, это будет самый правильный, сбалансированный и взвешенный подход", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220912/drevesina-1816082654.html

сахалин

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, дмитрий медведев, сахалин, единая россия