https://ria.ru/20221006/donbass-1821887590.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:12

2022-10-06T10:12

2022-10-06T10:12

специальная военная операция на украине

владимир путин

донецк (днр)

ясиноватая

украина

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда, а по Калининскому району Горловки - семь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 9.10 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221006/obstrel-1821865232.html

https://ria.ru/20221005/donbass-1821749128.html

донецк (днр)

ясиноватая

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, украина, нато, происшествия