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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/donbass-1821887590.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:12
2022-10-06T10:12
специальная военная операция на украине
владимир путин
донецк (днр)
ясиноватая
украина
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда, а по Калининскому району Горловки - семь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 9.10 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221006/obstrel-1821865232.html
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владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Украина, НАТО, Происшествия
10:12 06.10.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 16 снарядов

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Горловке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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06:52Специальная военная операция на Украине
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Ведомство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда, а по Калининскому району Горловки - семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 9.10 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
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Вчера, 16:31Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонецк (ДНР)ЯсиноватаяУкраинаНАТОПроисшествия
 
 
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