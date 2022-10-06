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В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.10.2022
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В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным
В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Киева отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского". РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:41
2022-10-06T14:07
россия
киев
в мире
мария захарова
владимир путин
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Киева отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России."Это тупик Зеленского", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос можно ли считать решение Киева дипломатическим тупиком.Она напомнила, что с начала февраля Москва несколько раз откликалась на просьбы украинской стороны о переговорах, но в середине апреля Киев прервал контакты под давлением Запада."Мы никогда не отказывались от переговоров", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html
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россия, киев, в мире, мария захарова, владимир путин, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Россия, Киев, В мире, Мария Захарова, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
13:41 06.10.2022 (обновлено: 14:07 06.10.2022)
 
В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным

В МИД решение Киева отказаться от переговоров с Путиным назвали "тупиком Зеленского"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Киева отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского".
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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В Германии призвали прекратить помогать Украине после заявления Зеленского
"Это тупик Зеленского", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос можно ли считать решение Киева дипломатическим тупиком.
Она напомнила, что с начала февраля Москва несколько раз откликалась на просьбы украинской стороны о переговорах, но в середине апреля Киев прервал контакты под давлением Запада.
"Мы никогда не отказывались от переговоров", - подчеркнула Захарова.
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4 октября, 13:03Специальная военная операция на Украине
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РоссияКиевВ миреМария ЗахароваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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