https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821960966.html

В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным

В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.10.2022

В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Киева отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского". РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:41

2022-10-06T13:41

2022-10-06T14:07

россия

киев

в мире

мария захарова

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Киева отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России."Это тупик Зеленского", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос можно ли считать решение Киева дипломатическим тупиком.Она напомнила, что с начала февраля Москва несколько раз откликалась на просьбы украинской стороны о переговорах, но в середине апреля Киев прервал контакты под давлением Запада."Мы никогда не отказывались от переговоров", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, в мире, мария захарова, владимир путин, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины