https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821960966.html
В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным
В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Киева отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского". РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:41
2022-10-06T13:41
2022-10-06T14:07
россия
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мария захарова
владимир путин
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Киева отказаться от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным "тупиком Зеленского".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России."Это тупик Зеленского", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос можно ли считать решение Киева дипломатическим тупиком.Она напомнила, что с начала февраля Москва несколько раз откликалась на просьбы украинской стороны о переговорах, но в середине апреля Киев прервал контакты под давлением Запада."Мы никогда не отказывались от переговоров", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821559922.html
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:41 06.10.2022 (обновлено: 14:07 06.10.2022)
В МИД осудили решение Киева отказаться от переговоров с Путиным
В МИД решение Киева отказаться от переговоров с Путиным назвали "тупиком Зеленского"