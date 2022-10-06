Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики, заявили в МИД

"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном такой, знаете, накачке ядерной риторики, то есть, градус повышается каждый раз, но это делается именно натоцентричными структурами, натоцентричными странами, теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", - сказала она в ходе брифинга в Москве.