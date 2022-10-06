13:37 06.10.2022 (обновлено: 14:10 06.10.2022)
Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики, заявили в МИД
В МИД заявили, что Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в накачке градуса ядерной риторики, Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны.
"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном такой, знаете, накачке ядерной риторики, то есть, градус повышается каждый раз, но это делается именно натоцентричными структурами, натоцентричными странами, теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
"Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны", - добавила она.