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Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
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Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики, заявили в МИД
Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в накачке градуса ядерной риторики, Москва привержена принципу... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:37
2022-10-06T14:10
россия
в мире
мария захарова
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в накачке градуса ядерной риторики, Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны."Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны", - добавила она.
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россия, в мире, мария захарова, москва
Россия, В мире, Мария Захарова, Москва
13:37 06.10.2022 (обновлено: 14:10 06.10.2022)
 
Россия не хочет накачивать градус ядерной риторики, заявили в МИД

В МИД заявили, что Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в накачке градуса ядерной риторики, Москва привержена принципу недопустимости ядерной войны.
"Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвященном такой, знаете, накачке ядерной риторики, то есть, градус повышается каждый раз, но это делается именно натоцентричными структурами, натоцентричными странами, теми, кто обслуживает в информационной сфере их интересы", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
"Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны", - добавила она.
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