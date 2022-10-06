https://ria.ru/20221006/brend-1821906968.html

Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России"

Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 06.10.2022

Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России"

Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:12

2022-10-06T11:12

2022-10-06T11:12

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

сделано в россии

форум "сделано в россии"

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."К дискуссии приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе национального бренда, гордится тем, что сделано в России и хочет принять участие в обсуждении его перезапуска", - сообщает центр.Там отметили, что в ходе дискуссии обсудят, как сформировать бренд, который бы стал гарантом качества и надежности на зарубежных рынках, какие смыслы должна нести "птичка" - символ бренда, какая нужна реклама, чтобы при экспорте бренд приносил компаниям прибыль, и какие инструменты нужны для продвижения.Зарегистрироваться можно на сайте форума, участие бесплатное, напомнили в центре.

https://ria.ru/20220928/forum-1820023247.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сделано в россии, форум "сделано в россии", экономика, технологии, россия