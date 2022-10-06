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Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 06.10.2022
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Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России"
Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 06.10.2022
Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:12
2022-10-06T11:12
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
сделано в россии
форум "сделано в россии"
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."К дискуссии приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе национального бренда, гордится тем, что сделано в России и хочет принять участие в обсуждении его перезапуска", - сообщает центр.Там отметили, что в ходе дискуссии обсудят, как сформировать бренд, который бы стал гарантом качества и надежности на зарубежных рынках, какие смыслы должна нести "птичка" - символ бренда, какая нужна реклама, чтобы при экспорте бренд приносил компаниям прибыль, и какие инструменты нужны для продвижения.Зарегистрироваться можно на сайте форума, участие бесплатное, напомнили в центре.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сделано в россии, форум "сделано в россии", экономика, технологии, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Сделано в России, Форум "Сделано в России", Экономика, Технологии, Россия
11:12 06.10.2022
 

Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНа Международном экспортном форуме "Сделано в России"
На Международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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На Международном экспортном форуме "Сделано в России". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"К дискуссии приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе национального бренда, гордится тем, что сделано в России и хочет принять участие в обсуждении его перезапуска", - сообщает центр.
Там отметили, что в ходе дискуссии обсудят, как сформировать бренд, который бы стал гарантом качества и надежности на зарубежных рынках, какие смыслы должна нести "птичка" - символ бренда, какая нужна реклама, чтобы при экспорте бренд приносил компаниям прибыль, и какие инструменты нужны для продвижения.
"Спикеры дискуссии - эксперты в области маркетинга, позиционирования и коммуникаций, которые знают о продвижении брендов все. Ждем вас на панельной дискуссии "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - рассказали в РЭЦ.
Зарегистрироваться можно на сайте форума, участие бесплатное, напомнили в центре.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Сделано в РоссииФорум "Сделано в России"ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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