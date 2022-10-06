https://ria.ru/20221006/brend-1821906968.html
Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России"
Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 06.10.2022
Эффективность нацбренда Made in Russia обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:12
2022-10-06T11:12
2022-10-06T11:12
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
сделано в россии
форум "сделано в россии"
экономика
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_8c95b20b00c84a1697607e95a5420225.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."К дискуссии приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе национального бренда, гордится тем, что сделано в России и хочет принять участие в обсуждении его перезапуска", - сообщает центр.Там отметили, что в ходе дискуссии обсудят, как сформировать бренд, который бы стал гарантом качества и надежности на зарубежных рынках, какие смыслы должна нести "птичка" - символ бренда, какая нужна реклама, чтобы при экспорте бренд приносил компаниям прибыль, и какие инструменты нужны для продвижения.Зарегистрироваться можно на сайте форума, участие бесплатное, напомнили в центре.
https://ria.ru/20220928/forum-1820023247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_c806515caab1e43934fb13c15ea7f5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сделано в россии, форум "сделано в россии", экономика, технологии, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Сделано в России, Форум "Сделано в России", Экономика, Технологии, Россия
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" пройдет 22 октября на одноименном международном экспортном форуме, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"К дискуссии приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе национального бренда, гордится тем, что сделано в России
и хочет принять участие в обсуждении его перезапуска", - сообщает центр.
Там отметили, что в ходе дискуссии обсудят, как сформировать бренд, который бы стал гарантом качества и надежности на зарубежных рынках, какие смыслы должна нести "птичка" - символ бренда, какая нужна реклама, чтобы при экспорте бренд приносил компаниям прибыль, и какие инструменты нужны для продвижения.
"Спикеры дискуссии - эксперты в области маркетинга, позиционирования и коммуникаций, которые знают о продвижении брендов все. Ждем вас на панельной дискуссии "Национальный бренд "Сделано в России" 2.0" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - рассказали в РЭЦ.
Зарегистрироваться можно на сайте форума, участие бесплатное, напомнили в центре.