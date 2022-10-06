https://ria.ru/20221006/bezhentsy-1821881157.html

В Германии рассказали, как украинских беженцев превратили в источник наживы

В Германии рассказали, как украинских беженцев превратили в источник наживы - РИА Новости, 06.10.2022

В Германии рассказали, как украинских беженцев превратили в источник наживы

Недобросовестные бизнесмены в Германии используют украинских беженцев в качестве источника прибыли, навязывая им неподъемные цены за жилье, сообщил немецкий... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:37

2022-10-06T09:37

2022-10-06T10:30

в мире

ангела меркель

германия

украина

байройт

der spiegel

врачи без границ

greenpeace

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Недобросовестные бизнесмены в Германии используют украинских беженцев в качестве источника прибыли, навязывая им неподъемные цены за жилье, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.Как рассказали журналисты, самый громкий случай они обнаружили в баварском Байройте, где знаменитый отель "Штайн", в котором любила останавливаться экс-канцлер Германии Ангела Меркель, превратили в частную зону размещения беженцев с Украины. Однако цена за месяц пребывания, по словам информаторов издания, превышала полторы тысячи евро."В одном случае арендодатель потребовал 1285 евро за более просторный бывший двуспальный номер. При этом на аренду без учета коммунальных платежей приходится 920 евро, к этой сумме добавляется плата за пользование мебелью — 95 евро в месяц, а также коммунальные платежи — 270 евро. Причем в договоре говорится, что "по истечении периода эксплуатации помещения будет произведен окончательный расчет с учетом действительных расходов", — утверждают авторы статьи.Журналисты пояснили, что отель "Штайн" после смерти своей владелицы Кристы Штайн в 2020 году перешел во владение организаций "Врачи без границ" и Гринпис. Согласно последней воле хозяйки отеля, хотя бы часть гостиничного комплекса должна была использоваться для социальных нужд, однако общественные организации предпочли перепродать недвижимость частному предпринимателю Хартмуту Линготту. Управляющий акционер строительной компании KonzeptBau GmbH заявил администрации Байройта о намерении разместить на территории бывшего отеля беженцев, однако, по мнению журналистов, Линготт "почуял, что тут можно хорошо заработать".Пострадавшие от действий нового хозяина "Штайна" подчеркнули, что часто их заставляли подписывать не переведенные с немецкого языка договоры аренды, а стоимость разных способов размещения в разные периоды сильно различалась. Так, одна из арендаторов, жившая в бунгало на территории отеля с мая 2021 по июнь 2022 года заявила, что аренда двуспального номера для беженцев была назначена в три раз больше, чем плата за бунгало.Журналисты Der Spiegel подчеркнули, что в Германии намечается целый тренд на подобное обращение с беженцами с Украины.Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

https://ria.ru/20221006/bezhentsy-1821864294.html

https://ria.ru/20221001/kontrabanda-1820794294.html

германия

украина

байройт

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Ольга Матыс

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