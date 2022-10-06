09:37 06.10.2022 (обновлено: 10:30 06.10.2022)
В Германии рассказали, как украинских беженцев превратили в источник наживы
Der Spiegel: размещение беженцев с Украины в Германии оказалось "бизнесом на людской беде"
© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Недобросовестные бизнесмены в Германии используют украинских беженцев в качестве источника прибыли, навязывая им неподъемные цены за жилье, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
Как рассказали журналисты, самый громкий случай они обнаружили в баварском Байройте, где знаменитый отель "Штайн", в котором любила останавливаться экс-канцлер Германии Ангела Меркель, превратили в частную зону размещения беженцев с Украины. Однако цена за месяц пребывания, по словам информаторов издания, превышала полторы тысячи евро.
"В одном случае арендодатель потребовал 1285 евро за более просторный бывший двуспальный номер. При этом на аренду без учета коммунальных платежей приходится 920 евро, к этой сумме добавляется плата за пользование мебелью — 95 евро в месяц, а также коммунальные платежи — 270 евро. Причем в договоре говорится, что "по истечении периода эксплуатации помещения будет произведен окончательный расчет с учетом действительных расходов", — утверждают авторы статьи.
Журналисты пояснили, что отель "Штайн" после смерти своей владелицы Кристы Штайн в 2020 году перешел во владение организаций "Врачи без границ" и Гринпис. Согласно последней воле хозяйки отеля, хотя бы часть гостиничного комплекса должна была использоваться для социальных нужд, однако общественные организации предпочли перепродать недвижимость частному предпринимателю Хартмуту Линготту. Управляющий акционер строительной компании KonzeptBau GmbH заявил администрации Байройта о намерении разместить на территории бывшего отеля беженцев, однако, по мнению журналистов, Линготт "почуял, что тут можно хорошо заработать".
"Когда все только началось, то некоторым беженцам приходилось спать на матрасах на полу, хотя в отеле на сотню коек было достаточно места. Говорят, что вначале арендатор планировал расселять в каждом двухместном номере до четырех взрослых. По спискам проживающих видно, что иногда двое взрослых с четырьмя детьми делили между собой один двухместный номер", — отметили авторы.
Пострадавшие от действий нового хозяина "Штайна" подчеркнули, что часто их заставляли подписывать не переведенные с немецкого языка договоры аренды, а стоимость разных способов размещения в разные периоды сильно различалась. Так, одна из арендаторов, жившая в бунгало на территории отеля с мая 2021 по июнь 2022 года заявила, что аренда двуспального номера для беженцев была назначена в три раз больше, чем плата за бунгало.
Журналисты Der Spiegel подчеркнули, что в Германии намечается целый тренд на подобное обращение с беженцами с Украины.
"В Гамбурге за двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Mundsburg Tower площадью в 65 квадратных метров с размещенной там семьей из четырех человек город платил арендодателю 3600 евро в месяц, причем туда должно было включаться обслуживание ремонтниками и переводчиками. В округе Бёблинген арендодатель потребовал за трехкомнатную квартиру в бывшей гостинице 1150 евро, хотя там не было кухни и в доме велись строительные работы. Похоже, что бизнес на людской беде приносит неплохую прибыль", — заявили авторы.
Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины