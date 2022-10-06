https://ria.ru/20221006/belorussiya-1822026223.html

Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении

Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении - РИА Новости, 06.10.2022

Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении

Российская сторона удовлетворила запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче гражданина для привлечения к ответственности за убийство и покушение на убийство,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:11

2022-10-06T17:11

2022-10-06T17:11

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Российская сторона удовлетворила запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче гражданина для привлечения к ответственности за убийство и покушение на убийство, сообщила в четверг пресс-служба белорусского надзорного ведомства."Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче гражданина Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за убийство и покушение на убийство", - отмечается в сообщении. Во исполнение решения Генпрокуратуры РФ обвиняемый гражданин "передан представителям правоохранительных органов Белоруссии и в настоящее время содержится под стражей в одном из пенитенциарных учреждений".Пресс-служба прокуратуры информирует, что согласно материалам уголовного дела, а также действовавшие по предварительному сговору с ним иные лица в одном из частных домов в Борисовском районе в апреле этого года нанесли гражданам России и Туркмении многочисленные телесные повреждения. Россиянин скончался на месте.Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии.

https://ria.ru/20221002/osuzhdennyy-1820995318.html

https://ria.ru/20220901/vydacha-1813784280.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, туркмения, генеральная прокуратура рф