Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении
Генпрокуратура Белоруссии: Россия выдала обвиняемого в убийстве в Борисовском районе
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Российская сторона удовлетворила запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче гражданина для привлечения к ответственности за убийство и покушение на убийство, сообщила в четверг пресс-служба белорусского надзорного ведомства.
"Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче гражданина Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за убийство и покушение на убийство", - отмечается в сообщении. Во исполнение решения Генпрокуратуры РФ обвиняемый гражданин "передан представителям правоохранительных органов Белоруссии и в настоящее время содержится под стражей в одном из пенитенциарных учреждений".
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Пресс-служба прокуратуры информирует, что согласно материалам уголовного дела, а также действовавшие по предварительному сговору с ним иные лица в одном из частных домов в Борисовском районе в апреле этого года нанесли гражданам России и Туркмении многочисленные телесные повреждения. Россиянин скончался на месте.
Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии.
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