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Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении - РИА Новости, 06.10.2022
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Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении
Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении - РИА Новости, 06.10.2022
Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении
Российская сторона удовлетворила запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче гражданина для привлечения к ответственности за убийство и покушение на убийство,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:11
2022-10-06T17:11
в мире
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Российская сторона удовлетворила запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче гражданина для привлечения к ответственности за убийство и покушение на убийство, сообщила в четверг пресс-служба белорусского надзорного ведомства."Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче гражданина Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за убийство и покушение на убийство", - отмечается в сообщении. Во исполнение решения Генпрокуратуры РФ обвиняемый гражданин "передан представителям правоохранительных органов Белоруссии и в настоящее время содержится под стражей в одном из пенитенциарных учреждений".Пресс-служба прокуратуры информирует, что согласно материалам уголовного дела, а также действовавшие по предварительному сговору с ним иные лица в одном из частных домов в Борисовском районе в апреле этого года нанесли гражданам России и Туркмении многочисленные телесные повреждения. Россиянин скончался на месте.Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии.
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в мире, белоруссия, россия, туркмения, генеральная прокуратура рф
В мире, Белоруссия, Россия, Туркмения, Генеральная прокуратура РФ
17:11 06.10.2022
 
Россия выдала Белоруссии обвиняемого в убийстве и покушении

Генпрокуратура Белоруссии: Россия выдала обвиняемого в убийстве в Борисовском районе

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Российская сторона удовлетворила запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче гражданина для привлечения к ответственности за убийство и покушение на убийство, сообщила в четверг пресс-служба белорусского надзорного ведомства.
"Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче гражданина Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за убийство и покушение на убийство", - отмечается в сообщении. Во исполнение решения Генпрокуратуры РФ обвиняемый гражданин "передан представителям правоохранительных органов Белоруссии и в настоящее время содержится под стражей в одном из пенитенциарных учреждений".
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Пресс-служба прокуратуры информирует, что согласно материалам уголовного дела, а также действовавшие по предварительному сговору с ним иные лица в одном из частных домов в Борисовском районе в апреле этого года нанесли гражданам России и Туркмении многочисленные телесные повреждения. Россиянин скончался на месте.
Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии.
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