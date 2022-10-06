https://ria.ru/20221006/bayden-1821862100.html

В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+

В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.10.2022

В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+

Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, такое мнение высказала обозреватель Fox News Жанин Пирро. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T04:19

2022-10-06T04:19

2022-10-06T04:19

в мире

джо байден

карин жан-пьер

сша

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, такое мнение высказала обозреватель Fox News Жанин Пирро.В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти."Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти", - заявила Пирро.После решения ОПЕК+ американский лидер собирается высвободить больше нефти из и так "истощенных" стратегических резервов США, подчеркнула обозреватель. "Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину", - указала она.Пирро добавила, что американские водители "чувствуют боль" на заправках, а эксперты предупреждают, что "все будет намного хуже".Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html

сша

ближний восток

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в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, ближний восток, россия, опек