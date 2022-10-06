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В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.10.2022
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В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.10.2022
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, такое мнение высказала обозреватель Fox News Жанин Пирро. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T04:19
2022-10-06T04:19
в мире
джо байден
карин жан-пьер
сша
ближний восток
россия
опек
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, такое мнение высказала обозреватель Fox News Жанин Пирро.В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти."Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти", - заявила Пирро.После решения ОПЕК+ американский лидер собирается высвободить больше нефти из и так "истощенных" стратегических резервов США, подчеркнула обозреватель. "Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину", - указала она.Пирро добавила, что американские водители "чувствуют боль" на заправках, а эксперты предупреждают, что "все будет намного хуже".Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html
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в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, ближний восток, россия, опек
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США, Ближний Восток, Россия, ОПЕК
04:19 06.10.2022
 
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+

Обозреватель Fox Пирро высмеяла Джо Байдена после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, такое мнение высказала обозреватель Fox News Жанин Пирро.
В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти
"Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти", - заявила Пирро.
После решения ОПЕК+ американский лидер собирается высвободить больше нефти из и так "истощенных" стратегических резервов США, подчеркнула обозреватель. "Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину", - указала она.
Пирро добавила, что американские водители "чувствуют боль" на заправках, а эксперты предупреждают, что "все будет намного хуже".
Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 16:33
"Это катастрофа": ОПЕК+ нанесла мощный удар по США и ЕС
 
В миреДжо БайденКарин Жан-ПьерСШАБлижний ВостокРоссияОПЕК
 
 
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