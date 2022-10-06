https://ria.ru/20221006/bayden-1821862100.html
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.10.2022
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, такое мнение высказала обозреватель Fox News Жанин Пирро. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T04:19
2022-10-06T04:19
2022-10-06T04:19
в мире
джо байден
карин жан-пьер
сша
ближний восток
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, такое мнение высказала обозреватель Fox News Жанин Пирро.В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти."Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти", - заявила Пирро.После решения ОПЕК+ американский лидер собирается высвободить больше нефти из и так "истощенных" стратегических резервов США, подчеркнула обозреватель. "Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину", - указала она.Пирро добавила, что американские водители "чувствуют боль" на заправках, а эксперты предупреждают, что "все будет намного хуже".Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html
https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad5d303a5580fef7f2ca92c8b6499017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, ближний восток, россия, опек
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США, Ближний Восток, Россия, ОПЕК
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
Обозреватель Fox Пирро высмеяла Джо Байдена после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти