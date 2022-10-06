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Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам - РИА Новости, 06.10.2022
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Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам
Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам - РИА Новости, 06.10.2022
Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам
ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что способно вызвать рост цен на все подряд и, как следствие, серьезные экономические... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:16
2022-10-06T10:48
михаил васильев
сша
турция
федеральная резервная система сша
совкомбанк
экономика
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что способно вызвать рост цен на все подряд и, как следствие, серьезные экономические трудности у стран и компаний, рассказал агентству "Прайм" главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев.Кроме того, рост ставки ФРС приводит к общему повышению ставок по кредитам и облигациям, что делает дороже обслуживание займов. От этого страдают прежде всего страны со значительным долларовым долгом, такие как Турция. Если наложить все это на надвигающуюся рецессию в мировой экономике, риск дефолтов и банкротств как отдельных компаний, так и целых стран в ближайший год будет расти, резюмирует Васильев.
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михаил васильев, сша, турция, федеральная резервная система сша, совкомбанк, экономика
Михаил Васильев, США, Турция, Федеральная резервная система США, Совкомбанк, Экономика
01:16 06.10.2022 (обновлено: 10:48 06.10.2022)
 
Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам

Экономист Васильев: укрепление доллара грозит дефолтами и банкротствами целых стран

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что способно вызвать рост цен на все подряд и, как следствие, серьезные экономические трудности у стран и компаний, рассказал агентству "Прайм" главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев.

"Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США", — отметил он. Таким образом, крепкий доллар раздувает инфляцию прежде всего в странах — импортерах энергоносителей и продовольствия. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.

Кроме того, рост ставки ФРС приводит к общему повышению ставок по кредитам и облигациям, что делает дороже обслуживание займов. От этого страдают прежде всего страны со значительным долларовым долгом, такие как Турция. Если наложить все это на надвигающуюся рецессию в мировой экономике, риск дефолтов и банкротств как отдельных компаний, так и целых стран в ближайший год будет расти, резюмирует Васильев.
 
Михаил ВасильевСШАТурцияФедеральная резервная система СШАСовкомбанкЭкономика
 
 
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