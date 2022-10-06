https://ria.ru/20221006/bankrotstvo-1821853997.html

Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам

Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам - РИА Новости, 06.10.2022

Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам

ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что способно вызвать рост цен на все подряд и, как следствие, серьезные экономические... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T01:16

2022-10-06T01:16

2022-10-06T10:48

михаил васильев

сша

турция

федеральная резервная система сша

совкомбанк

экономика

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что способно вызвать рост цен на все подряд и, как следствие, серьезные экономические трудности у стран и компаний, рассказал агентству "Прайм" главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев.Кроме того, рост ставки ФРС приводит к общему повышению ставок по кредитам и облигациям, что делает дороже обслуживание займов. От этого страдают прежде всего страны со значительным долларовым долгом, такие как Турция. Если наложить все это на надвигающуюся рецессию в мировой экономике, риск дефолтов и банкротств как отдельных компаний, так и целых стран в ближайший год будет расти, резюмирует Васильев.

сша

турция

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

михаил васильев, сша, турция, федеральная резервная система сша, совкомбанк, экономика