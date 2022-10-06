01:16 06.10.2022 (обновлено: 10:48 06.10.2022)
Экономист рассказал, как США приведут мир к дефолтам и банкротствам
Экономист Васильев: укрепление доллара грозит дефолтами и банкротствами целых стран
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ФРС США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что способно вызвать рост цен на все подряд и, как следствие, серьезные экономические трудности у стран и компаний, рассказал агентству "Прайм" главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев.
"Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США", — отметил он. Таким образом, крепкий доллар раздувает инфляцию прежде всего в странах — импортерах энергоносителей и продовольствия. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.
Кроме того, рост ставки ФРС приводит к общему повышению ставок по кредитам и облигациям, что делает дороже обслуживание займов. От этого страдают прежде всего страны со значительным долларовым долгом, такие как Турция. Если наложить все это на надвигающуюся рецессию в мировой экономике, риск дефолтов и банкротств как отдельных компаний, так и целых стран в ближайший год будет расти, резюмирует Васильев.