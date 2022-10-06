https://ria.ru/20221006/adygeya-1822151554.html
Адыгея получила допсредства на возмещение части затрат производителям зерна
Адыгея получила допсредства на возмещение части затрат производителям зерна - РИА Новости, 07.10.2022
Адыгея получила допсредства на возмещение части затрат производителям зерна
Адыгея получила дополнительные почти 44 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерна, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-06T12:00
2022-10-06T12:00
2022-10-07T10:28
республика адыгея
михаил мишустин
экономика
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МАЙКОП, 6 окт – РИА Новости. Адыгея получила дополнительные почти 44 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерна, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому, российские регионы дополнительно получат 10 миллиардов рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур."Республике Адыгея направлены 43,7 миллиона рублей. С учетом ранее предусмотренных в федеральном бюджете средств общий объем федеральных средств, выделенных республике для поддержки производителей зерновых культур, в этом году составит более 88 миллионов рублей", – говорится в сообщении.По данным властей региона, хозяйства республики под урожай 2022 года засеняли 105,8 тысяч га озимых и зимующих культур на зерно. Несмотря на неблагоприятные погодные условия аграриям удалось собрать 479,2 тысячи тонн зерновых и при этом добиться большей урожайности, чем в минувшем году. С учётом яровых культур прогнозируемый валовой сбор зерновых по завершении уборочных работ в текущем году превысит 578 тысяч тонн.
https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, экономика
Республика Адыгея, Михаил Мишустин, Экономика
МАЙКОП, 6 окт – РИА Новости. Адыгея получила дополнительные почти 44 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерна, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал распоряжение, согласно которому, российские регионы дополнительно получат 10 миллиардов рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур.
"Республике Адыгея направлены 43,7 миллиона рублей. С учетом ранее предусмотренных в федеральном бюджете средств общий объем федеральных средств, выделенных республике для поддержки производителей зерновых культур, в этом году составит более 88 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По данным властей региона, хозяйства республики под урожай 2022 года засеняли 105,8 тысяч га озимых и зимующих культур на зерно. Несмотря на неблагоприятные погодные условия аграриям удалось собрать 479,2 тысячи тонн зерновых и при этом добиться большей урожайности, чем в минувшем году. С учётом яровых культур прогнозируемый валовой сбор зерновых по завершении уборочных работ в текущем году превысит 578 тысяч тонн.