https://ria.ru/20221006/adygeya-1822151554.html

Адыгея получила допсредства на возмещение части затрат производителям зерна

Адыгея получила допсредства на возмещение части затрат производителям зерна - РИА Новости, 07.10.2022

Адыгея получила допсредства на возмещение части затрат производителям зерна

Адыгея получила дополнительные почти 44 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерна, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-06T12:00

2022-10-06T12:00

2022-10-07T10:28

республика адыгея

михаил мишустин

экономика

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МАЙКОП, 6 окт – РИА Новости. Адыгея получила дополнительные почти 44 миллиона рублей для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерна, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому, российские регионы дополнительно получат 10 миллиардов рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур."Республике Адыгея направлены 43,7 миллиона рублей. С учетом ранее предусмотренных в федеральном бюджете средств общий объем федеральных средств, выделенных республике для поддержки производителей зерновых культур, в этом году составит более 88 миллионов рублей", – говорится в сообщении.По данным властей региона, хозяйства республики под урожай 2022 года засеняли 105,8 тысяч га озимых и зимующих культур на зерно. Несмотря на неблагоприятные погодные условия аграриям удалось собрать 479,2 тысячи тонн зерновых и при этом добиться большей урожайности, чем в минувшем году. С учётом яровых культур прогнозируемый валовой сбор зерновых по завершении уборочных работ в текущем году превысит 578 тысяч тонн.

https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил мишустин, экономика