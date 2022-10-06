https://ria.ru/20221006/adygeya-1821975173.html

Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень"

Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2022

Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень"

Сельхозпредприятия Адыгеи представляют свыше 600 наименований своей лучшей продукции на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает глава... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:45

республика адыгея

мурат кумпилов

москва

экономика

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МАЙКОП, 6 окт – РИА Новости. Сельхозпредприятия Адыгеи представляют свыше 600 наименований своей лучшей продукции на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает глава республики Мурат Кумпилов."В эти дни в Московской области, на территории КВЦ "Патриот", проходит XXIV Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень". Это уникальная площадка для презентации аграрного потенциала республики, поиска новых деловых партнёров и инвесторов, знакомства с передовыми достижениями в сельскохозяйственной отрасли. Адыгея традиционно представляет на выставке свои лучшие товары, включая брендовые адыгейский сыр, адыгейский чай и адыгейскую соль, а также молочную и кондитерскую продукцию, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыбу и икру, фрукты и овощи – всего свыше 600 наименований товаров", - написал Кумпилов в своем Telegram.Он также отметил, что участие в выставке принимают как крупные, так и малые предприятия Адыгеи.

https://ria.ru/20221005/adygeya-1821629593.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, москва, экономика