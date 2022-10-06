Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень"
© Фото : Мурат Кумпилов / ВКонтактеСтенд Республики Адыгея на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень"
Стенд Республики Адыгея на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень"
МАЙКОП, 6 окт – РИА Новости. Сельхозпредприятия Адыгеи представляют свыше 600 наименований своей лучшей продукции на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает глава республики Мурат Кумпилов.
"В эти дни в Московской области, на территории КВЦ "Патриот", проходит XXIV Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень". Это уникальная площадка для презентации аграрного потенциала республики, поиска новых деловых партнёров и инвесторов, знакомства с передовыми достижениями в сельскохозяйственной отрасли. Адыгея традиционно представляет на выставке свои лучшие товары, включая брендовые адыгейский сыр, адыгейский чай и адыгейскую соль, а также молочную и кондитерскую продукцию, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыбу и икру, фрукты и овощи – всего свыше 600 наименований товаров", - написал Кумпилов в своем Telegram.
Он также отметил, что участие в выставке принимают как крупные, так и малые предприятия Адыгеи.