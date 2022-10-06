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Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221006/adygeya-1821975173.html
Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень"
Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2022
Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень"
Сельхозпредприятия Адыгеи представляют свыше 600 наименований своей лучшей продукции на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает глава... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
республика адыгея
мурат кумпилов
москва
экономика
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МАЙКОП, 6 окт – РИА Новости. Сельхозпредприятия Адыгеи представляют свыше 600 наименований своей лучшей продукции на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает глава республики Мурат Кумпилов."В эти дни в Московской области, на территории КВЦ "Патриот", проходит XXIV Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень". Это уникальная площадка для презентации аграрного потенциала республики, поиска новых деловых партнёров и инвесторов, знакомства с передовыми достижениями в сельскохозяйственной отрасли. Адыгея традиционно представляет на выставке свои лучшие товары, включая брендовые адыгейский сыр, адыгейский чай и адыгейскую соль, а также молочную и кондитерскую продукцию, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыбу и икру, фрукты и овощи – всего свыше 600 наименований товаров", - написал Кумпилов в своем Telegram.Он также отметил, что участие в выставке принимают как крупные, так и малые предприятия Адыгеи.
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мурат кумпилов, москва, экономика
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Москва, Экономика
14:45 06.10.2022
 

Адыгея представляет свою лучшую продукцию на агровыставке "Золотая осень"

© Фото : Мурат Кумпилов / ВКонтактеСтенд Республики Адыгея на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень"
Стенд Республики Адыгея на Всероссийской агропромышленной выставке Золотая осень - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Мурат Кумпилов / ВКонтакте
Стенд Республики Адыгея на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень"
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МАЙКОП, 6 окт – РИА Новости. Сельхозпредприятия Адыгеи представляют свыше 600 наименований своей лучшей продукции на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщает глава республики Мурат Кумпилов.
"В эти дни в Московской области, на территории КВЦ "Патриот", проходит XXIV Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень". Это уникальная площадка для презентации аграрного потенциала республики, поиска новых деловых партнёров и инвесторов, знакомства с передовыми достижениями в сельскохозяйственной отрасли. Адыгея традиционно представляет на выставке свои лучшие товары, включая брендовые адыгейский сыр, адыгейский чай и адыгейскую соль, а также молочную и кондитерскую продукцию, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыбу и икру, фрукты и овощи – всего свыше 600 наименований товаров", - написал Кумпилов в своем Telegram.
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Он также отметил, что участие в выставке принимают как крупные, так и малые предприятия Адыгеи.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловМоскваЭкономика
 
 
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