https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821834760.html

Во Франции Зеленского заподозрили в безумии после его заявления о России

Во Франции Зеленского заподозрили в безумии после его заявления о России - РИА Новости, 05.10.2022

Во Франции Зеленского заподозрили в безумии после его заявления о России

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французской газеты... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T21:38

2022-10-05T21:38

2022-10-05T22:04

политика

владимир зеленский

владимир путин

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франция

украина

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французской газеты Causeur Шарль Ройзман.Ранее глава государства заявил, что будет вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта "только после смены ее руководства". При этом в России неоднократно подчеркивали готовность найти мирное решение кризиса."Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию", — рассуждает автор.По словам колумниста, Зеленский — авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога. Он хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир, подытожил Ройзман.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821774581.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, владимир путин, россия, франция, украина