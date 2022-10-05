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Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США - РИА Новости, 05.10.2022
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Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США
Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США - РИА Новости, 05.10.2022
Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США
Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на "план Маска" по урегулированию конфликта раскрыл главную ошибку Запада в отношении России, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:33
2022-10-05T19:52
политика
илон маск
владимир зеленский
россия
украина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на "план Маска" по урегулированию конфликта раскрыл главную ошибку Запада в отношении России, заявил вашингтонский аналитик Саагар Энджети.Ранее американский миллиардер Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабного столкновения с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве."Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение. Медиа и внешнеполитическая элита (в США. — Прим. ред.) теперь будут вторить Зеленскому", — посетовал эксперт.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20221005/ssha-1821730914.html
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политика, илон маск, владимир зеленский, россия, украина, сша
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США
17:33 05.10.2022 (обновлено: 19:52 05.10.2022)
 
Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США

Американский аналитик Энджети: Зеленский случайно раскрыл ошибку Запада в отношении России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на "план Маска" по урегулированию конфликта раскрыл главную ошибку Запада в отношении России, заявил вашингтонский аналитик Саагар Энджети.
Ранее американский миллиардер Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабного столкновения с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве.
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"Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение. Медиа и внешнеполитическая элита (в США. — Прим. ред.) теперь будут вторить Зеленскому", — посетовал эксперт.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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