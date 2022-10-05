https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821774581.html

Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США

Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США - РИА Новости, 05.10.2022

Зеленский случайно показал отношение Запада к России, заявили в США

Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на "план Маска" по урегулированию конфликта раскрыл главную ошибку Запада в отношении России, заявил... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:33

2022-10-05T17:33

2022-10-05T19:52

политика

илон маск

владимир зеленский

россия

украина

сша

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на "план Маска" по урегулированию конфликта раскрыл главную ошибку Запада в отношении России, заявил вашингтонский аналитик Саагар Энджети.Ранее американский миллиардер Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабного столкновения с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. В ответ Зеленский обвинил его в симпатиях к Москве."Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение. Медиа и внешнеполитическая элита (в США. — Прим. ред.) теперь будут вторить Зеленскому", — посетовал эксперт.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221005/ssha-1821730914.html

https://ria.ru/20220930/zelenskiy-1820736517.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, илон маск, владимир зеленский, россия, украина, сша