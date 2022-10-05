https://ria.ru/20221005/zdorove-1821587231.html

Врач рассказал, чем чаще всего болеют учителя и как им сохранить здоровье

Врач рассказал, чем чаще всего болеют учителя и как им сохранить здоровье - РИА Новости, 05.10.2022

Врач рассказал, чем чаще всего болеют учителя и как им сохранить здоровье

Непростая работа учителя ведет к повышенному риску различных заболеваний, чтобы позаботиться о своем здоровье, врач-профпатолог, руководитель Центра... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T00:55

2022-10-05T00:55

2022-10-05T20:27

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Непростая работа учителя ведет к повышенному риску различных заболеваний, чтобы позаботиться о своем здоровье, врач-профпатолог, руководитель Центра профессиональной патологии Сеченовского Университета Минздрава России Леонид Стрижаков советует педагогам следить за режимом сна и отдыха, брать на работу полезный перекус, а также уделять внимание упражнениям для зрения и расслабления мышц.Всемирный день учителя отмечается 5 октября."Учитель – профессия, которая связана с большим психоэмоциональным напряжением, повышенными нагрузками на дыхательную, опорно-двигательную, зрительную системы. Ежедневно учитель проводит по несколько уроков, нередко дополнительно ведет кружки и факультативы, контактируя с большим количеством детей - значит, повышается риск респираторных инфекций",- сказал Стрижаков.Он отметил, что в среднем человек произносит 10-15 тысяч слов в день, но учитель говорит гораздо больше и громче, что приводит к постоянной нагрузке на голосовой аппарат, поэтому уже через пару месяцев после начала занятий в школе около 40% учителей жалуются на афонию, когда пропадает голос, и дисфонию – сиплость голоса.Кроме того, низкая физическая активность, длительное нахождение за рабочим столом и у доски при объяснении нового материала могут приводить к сколиозу и варикозному расширению вен. А длительное напряжение при проверке тетрадей увеличивает вероятность проблем со зрением. С различными патологиями зрения сталкивается около 70% учителей, уточнил специалист.Высокий уровень психоэмоциональной нагрузки в сочетании с гиподинамией у учителей могут вызывать развитие артериальной гипертензии, которая является одним из самых значимых факторов риска сердечно-сосудистых осложнений, подчеркнул Стрижаков.По его словам, чтобы сохранить здоровье, учителям рекомендуется высыпаться, не сидеть за работой по ночам, принимать контрастный душ и делать упражнения на расслабление и растяжку. Следует обратить внимание и на питание - с собой в школу нужно брать полезные перекусы, такие как фрукты, зеленый салат, сухофрукты, орехи.Для профилактики венозного застоя в нижних конечностях во время отдыха рекомендуется держать ноги в приподнятом положении, а на работе носить удобную обувь с каблуком до 4 сантиметров, добавил Стрижаков.Помимо этого, он рекомендовал учителям, проходить раз в год диспансеризацию и вакцинироваться, прежде всего от гриппа и коронавируса.

https://rsport.ria.ru/20220921/zakhirov-1818459246.html

https://ria.ru/20220807/voda-1807799652.html

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