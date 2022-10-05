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В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича - РИА Новости, 05.10.2022
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В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича
В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича - РИА Новости, 05.10.2022
В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича
Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:29
2022-10-05T17:31
виталий хоценко
донецкая народная республика
мариуполь
россия
экономика
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Запрещенная в России террористическая организация.
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виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь, россия, экономика
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Экономика
17:29 05.10.2022 (обновлено: 17:31 05.10.2022)
 
В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича

Хоценко рассказал о планах восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсвобожденный металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
Освобожденный металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Освобожденный металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть. Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения", - сказал Хоценко.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Виталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияЭкономика
 
 
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