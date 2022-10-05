https://ria.ru/20221005/zavod-1821772621.html

В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича

В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича - РИА Новости, 05.10.2022

В ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича

Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:29

2022-10-05T17:29

2022-10-05T17:31

виталий хоценко

донецкая народная республика

мариуполь

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788195705_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_d29db23733478ddcf351b764eee1669b.jpg

ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221005/ugol-1821766785.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь, россия, экономика