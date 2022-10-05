https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html

Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта

Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта - РИА Новости, 05.10.2022

Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта

Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:17

2022-10-05T09:17

2022-10-05T10:49

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба", — сказал политик РИА Новости.По его словам, за последние дни уничтожены три украинские реактивные батареи РСЗО "Град", из которых били по городам Запорожской области. Также разрушена база подготовки Нацгвардии, три склада с боеприпасами, штаб-квартира сотрудников СБУ и иностранных советников в Днепропетровской области.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за это решение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, Херсонской области — 87,05%, Запорожской области — 93,11%.Владимир Путин позже подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о вхождении этих образований в состав России.

https://ria.ru/20221005/obstrely-1821607861.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область