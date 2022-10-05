https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html
Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта
Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта - РИА Новости, 05.10.2022
Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта
Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:17
2022-10-05T09:17
2022-10-05T10:49
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба", — сказал политик РИА Новости.По его словам, за последние дни уничтожены три украинские реактивные батареи РСЗО "Град", из которых били по городам Запорожской области. Также разрушена база подготовки Нацгвардии, три склада с боеприпасами, штаб-квартира сотрудников СБУ и иностранных советников в Днепропетровской области.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за это решение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, Херсонской области — 87,05%, Запорожской области — 93,11%.Владимир Путин позже подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о вхождении этих образований в состав России.
https://ria.ru/20221005/obstrely-1821607861.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область
09:17 05.10.2022 (обновлено: 10:49 05.10.2022)
Власти Запорожской области оценили обстановку на линии фронта
Рогов: обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба", — сказал политик РИА Новости.
По его словам, за последние дни уничтожены три украинские реактивные батареи РСЗО "Град", из которых били по городам Запорожской области. Также разрушена база подготовки Нацгвардии, три склада с боеприпасами, штаб-квартира сотрудников СБУ
и иностранных советников в Днепропетровской области
.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за это решение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, Херсонской области — 87,05%, Запорожской области — 93,11%.
Владимир Путин позже подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о вхождении этих образований в состав России.