https://ria.ru/20221005/zapad-1821556890.html

Запад ждет второго пришествия Трампа

Запад ждет второго пришествия Трампа - РИА Новости, 05.10.2022

Запад ждет второго пришествия Трампа

Во всей западной цивилизации есть только один государственный деятель, способный спасти эту самую цивилизацию от ускоряющегося упадка и гибели. И зовут этого... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:06

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Во всей западной цивилизации есть только один государственный деятель, способный спасти эту самую цивилизацию от ускоряющегося упадка и гибели. И зовут этого человека Дональд Трамп.Здесь, конечно, надо сделать все нужные оговорки: с такой мыслью выступает публицист, известный своей чрезмерной многословностью и эмоциональностью — зовут его Стивен Маккенн, публикуется по большей части в American Thinker. Но в данном случае мысль свою он доказывает вполне эффектно. Отталкивается от выставки фактически всех лидеров первой величины на похоронах Елизаветы II и говорит: ну вот же вы их всех тут видели. Кто из них хоть на что-то годится? Эти способны только на самоуничтожение.В России и без Маккенна этот феномен заметили: вот хотя бы публикация под названием "Запад столкнулся с антропологической катастрофой". То есть по-русски — с вырождением целого политического сословия. Но в публикации этой разговор по большей части о том, что России, по сути, не с кем говорить (если брать лидеров только западных государств). А у Маккенна вопрос ставится по-другому: гибнет, саморазрушается целая цивилизация, и некому из политической элиты ее спасти. Ну кроме Дональда Трампа.Давайте посмотрим, как конкретно идет процесс развала. У него, считает наш автор, есть три компонента. Первый — это уничтожение основ культуры, которая и была Западом. Второй — зеленый переход, то есть безумная попытка остаться без источников энергоснабжения. А третий компонент — это мы. То есть Россия и Китай, которые неизбежно усилятся, если западный марш к гибели не прервать.Дословно так: целое столетие внутри западных обществ бесновались силы, которые "стремились уничтожить традиционную культуру и моральные ценности, поскольку они верили, что государство важнее, чем семья, личность или нация". И Трамп в своих речах признавал, что в результате слишком много людей в США потеряли уверенность в американской и западной цивилизации и не будут ее защищать.Осталось напомнить, что мы в СССР пришли в конце 80-х — 90-е годы совсем не в тот Запад, который так любят Трамп и его единомышленники. А уже вот в этот репрессивный и поедающий себя Запад, который и защищать-то не хочется. Просто процесс самопоедания у нас (и у них) был долгим и непонятным, но разбитое корыто ждало в его финале.Теперь по второму пункту — экологическому. Тут формулировки вот какие: "разрушение экономик и стандартов жизни из-за бешеного стремления уничтожить углеродное топливо и атомную энергию". Однако элиты упорно утверждают, что верят: "теоретически здоровые отношения с планетой Земля требуют сделать труднодоступной энергию, которая представляет собой кровь современных обществ, и побоку все осложнения — экономические или по части безопасности".Здесь можно добавить, что нормальному человеку трудно поверить, что эти самые "элиты" и вправду хотят вернуть человечество (в том числе жителей своих стран) на пару столетий назад. Нам часто кажется, что это нас они хотят таким образом вывести из игры, а сами мерзнуть и голодать не стремятся. Но те самые "они" своими безумными действиями постоянно нам доказывают, что этим и заняты. Хотя Трамп и вправду проводил противоположную политику, сильно укрепив этим экономику США до того, как его противники нанесли по ней удар под названием "ковидная перезагрузка".И вот теперь третий пункт катастрофы Запада. По Стивену Маккенну картина выглядит так: если Запад будет и дальше сознательно разрушать основы своего общества и экономики, "ось Россия — Китай станет повелевать и контролировать фактически всю экономическую активность в мире. У этой коалиции будет мощная производственная база, почти неистощимые энергетические ресурсы и всеподавляющий военный и ядерный арсенал для насаждения своей гегемонии. Это ввергнет США и народы Европы в подчинение им, покончив с глобальным доминированием западной цивилизации".Вот тут, знаете ли, возникают сложные чувства. Кто-то мог бы подумать, что с нашей или китайской стороны преобладают куда более простые мотивы любых действий: чтобы нас не трогали и не имели физической возможности трогать. Чтобы мы сами решали, как нам жить, какие ценности уважать и мерзнуть зимой или греться. Но тут нам сообщают, что вот эта наша вполне оборонительная позиция приведет к глобальному доминированию. А надо ли нам доминировать везде и во всем — вот вопрос.Теперь насчет лично Дональда Трампа. Неужели и вправду единственная надежда нормальных людей на Западе — ждать второго пришествия только Трампа и больше никого? Если говорить о звездах первой величины среди западных политиков, то все верно — равных Трампу нет. Более того, и Трампа-то не ждали, он возник явно не по плану тех самых разрушающих собственный Запад. Случайность, по сути.С самого начала, то есть с 2016 года (президентские выборы в США), Трамп выглядел как некая громадная человеческая нормальность среди тех самых западных элит, которые — результат "антропологической катастрофы" или вырождения всего политического сословия. То есть он вел себя как нормальный человек в толпе безумцев, встречавших каждое его понятное (умное, хвастливое, глупое — но по-человечески нормальное) высказывание как полный шок и недопустимый удар по основам.Ничего необычного в такой ситуации нет: мировая история полна примеров появления "человека со стороны" в ситуациях, когда существовавшая политическая элита оказывалась полностью неспособна справиться с системными кризисами. В истории Франции, например, это появление крестьянской девушки Жанны д’Арк, развернувшей в обратную сторону ход войны, длившейся в целом 100 лет. (И не надо смеяться, сравнивая Жанну с Дональдом, да, он не очень на нее похож.) В истории России нечто похожее было с Мининым и Пожарским. И каждый раз потом страны долго приходили в себя — а тут целая цивилизация…Но проблема с внесистемными персонажами, и прежде всего с Дональдом Трампом, в том, что они служат отличными символами и умеют вовремя сказать нужные слова, но ведь надо еще уметь долго и упорно трудиться, чтобы высказанные мысли воплощать в жизнь. У Трампа этого не получилось, его обвели вокруг пальца персонажи из "вашингтонского болота". Так что вернуться-то он, может, и вернется, а вот что будет дальше — вопрос сложный.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

https://ria.ru/20220930/tramp-1820656415.html

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авторы, дональд трамп, россия, сша, китай, в мире