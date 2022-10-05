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Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме - РИА Новости, 05.10.2022
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Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме
Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме - РИА Новости, 05.10.2022
Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме
Бывший глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал украинским войскам абсолютно все данные о станции, в том числе о нахождении российских военных в периметре, РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:30
2022-10-05T15:43
росэнергоатом
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал украинским войскам абсолютно все данные о станции, в том числе о нахождении российских военных в периметре, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."На самом деле все абсолютно", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какие именно сведения передавал Мурашов."Все сведения, касающиеся нахождения российских военнослужащих в периметре", - уточнил он.Карчаа также пояснил, что Мурашов никогда не был генеральным директором станции, он был исполняющим обязанности. По его словам, на станции он просто находился, но всю работу обеспечивал коллектив ЗАЭС.
https://ria.ru/20221005/zaes-1821640034.html
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росэнергоатом, общество, запорожская аэс
Росэнергоатом, Общество, Запорожская АЭС
15:30 05.10.2022 (обновлено: 15:43 05.10.2022)
 
Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме

В "Росэнергоатоме" заявили, что экс-глава ЗАЭС Мурашов передавал ВСУ все данные о станции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал украинским войскам абсолютно все данные о станции, в том числе о нахождении российских военных в периметре, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"На самом деле все абсолютно", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какие именно сведения передавал Мурашов.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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"Все сведения, касающиеся нахождения российских военнослужащих в периметре", - уточнил он.
Карчаа также пояснил, что Мурашов никогда не был генеральным директором станции, он был исполняющим обязанности. По его словам, на станции он просто находился, но всю работу обеспечивал коллектив ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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РосэнергоатомОбществоЗапорожская АЭС
 
 
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