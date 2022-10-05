https://ria.ru/20221005/zaes-1821724126.html

Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме

Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме - РИА Новости, 05.10.2022

Экс-глава ЗАЭС передавал ВСУ абсолютно все данные, заявили в Росэнергоатоме

Бывший глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал украинским войскам абсолютно все данные о станции, в том числе о нахождении российских военных в периметре, РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:30

2022-10-05T15:30

2022-10-05T15:43

росэнергоатом

общество

запорожская аэс

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший глава Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал украинским войскам абсолютно все данные о станции, в том числе о нахождении российских военных в периметре, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."На самом деле все абсолютно", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какие именно сведения передавал Мурашов."Все сведения, касающиеся нахождения российских военнослужащих в периметре", - уточнил он.Карчаа также пояснил, что Мурашов никогда не был генеральным директором станции, он был исполняющим обязанности. По его словам, на станции он просто находился, но всю работу обеспечивал коллектив ЗАЭС.

https://ria.ru/20221005/zaes-1821640034.html

https://ria.ru/20221005/kotin-1821724288.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

росэнергоатом, общество, запорожская аэс