Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому"
Рогов призвал передать ЗАЭС для стабильной работы станции под управление "Росэнергоатому"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, важно, чтобы атомная станция работала, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На данный момент ЗАЭС подчиняется украинской компании "Энергоатом" и не генерирует электроэнергию.
"Целесообразно, чтобы теперь Запорожская АЭС была передана в подчинение Росэнергоатому, так как наш регион стал полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, крайне важно, чтобы атомная станция работала, это жизненно необходимо для региона.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области, а также ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав РФ и об образовании новых субъектов РФ.