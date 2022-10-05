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Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому" - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/zaes-1821654288.html
Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому"
Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому" - РИА Новости, 05.10.2022
Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому"
Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, важно, чтобы атомная станция работала, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:03
2022-10-05T12:03
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир рогов
владимир путин
запорожская область
россия
энергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, важно, чтобы атомная станция работала, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На данный момент ЗАЭС подчиняется украинской компании "Энергоатом" и не генерирует электроэнергию."Целесообразно, чтобы теперь Запорожская АЭС была передана в подчинение Росэнергоатому, так как наш регион стал полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, крайне важно, чтобы атомная станция работала, это жизненно необходимо для региона.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области, а также ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав РФ и об образовании новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20221005/poselok-1821649724.html
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запорожская область
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир рогов, владимир путин, запорожская область, россия, энергоатом, референдумы на освобожденных территориях, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Энергоатом, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская АЭС, Энергодар
12:03 05.10.2022
 
Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому"

Рогов призвал передать ЗАЭС для стабильной работы станции под управление "Росэнергоатому"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, важно, чтобы атомная станция работала, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На данный момент ЗАЭС подчиняется украинской компании "Энергоатом" и не генерирует электроэнергию.
Фрагмент ракеты после обстрела в запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
11:56Специальная военная операция на Украине
В пригороде Энергодара после ударов Киева практически исчез поселок
"Целесообразно, чтобы теперь Запорожская АЭС была передана в подчинение Росэнергоатому, так как наш регион стал полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, крайне важно, чтобы атомная станция работала, это жизненно необходимо для региона.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области, а также ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав РФ и об образовании новых субъектов РФ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир РоговВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияЭнергоатомРеферендумы на освобожденных территорияхЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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