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Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому"

Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому" - РИА Новости, 05.10.2022

Рогов призвал передать ЗАЭС под управление "Росэнергоатому"

Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, важно, чтобы атомная станция работала, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:03

2022-10-05T12:03

2022-10-05T12:03

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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владимир рогов

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение Росэнергоатому, важно, чтобы атомная станция работала, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На данный момент ЗАЭС подчиняется украинской компании "Энергоатом" и не генерирует электроэнергию."Целесообразно, чтобы теперь Запорожская АЭС была передана в подчинение Росэнергоатому, так как наш регион стал полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, крайне важно, чтобы атомная станция работала, это жизненно необходимо для региона.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. В среду Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области, а также ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав РФ и об образовании новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20221005/poselok-1821649724.html

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