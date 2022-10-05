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Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/zaes-1821640034.html
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность - РИА Новости, 05.10.2022
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:33
2022-10-05T11:42
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности и в самом Энергодаре, заявил глава города Александр Волга.Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск."Этот человек нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь - безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Потому как именно он являлся координатором той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции в частности", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
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запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Энергодар
11:33 05.10.2022 (обновлено: 11:42 05.10.2022)
 
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность

Глава Энергодара Волга: директор ЗАЭС Мурашов координировал террористическую деятельность

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности и в самом Энергодаре, заявил глава города Александр Волга.
Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.
"Этот человек нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь - безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Потому как именно он являлся координатором той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции в частности", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Энергодар - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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