https://ria.ru/20221005/zaes-1821640034.html
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность - РИА Новости, 05.10.2022
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:33
2022-10-05T11:33
2022-10-05T11:42
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности и в самом Энергодаре, заявил глава города Александр Волга.Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск."Этот человек нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь - безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Потому как именно он являлся координатором той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции в частности", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221005/energodar-1821633282.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Энергодар
11:33 05.10.2022 (обновлено: 11:42 05.10.2022)
Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность
Глава Энергодара Волга: директор ЗАЭС Мурашов координировал террористическую деятельность