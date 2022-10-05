https://ria.ru/20221005/zaes-1821640034.html

Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность

Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность - РИА Новости, 05.10.2022

Выдворенный директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:33

2022-10-05T11:33

2022-10-05T11:42

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

энергодар

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности и в самом Энергодаре, заявил глава города Александр Волга.Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск."Этот человек нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь - безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Потому как именно он являлся координатором той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции в частности", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221005/energodar-1821633282.html

энергодар

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, энергодар