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Армия Израиля использовала бульдозер для ареста подозреваемого палестинца - РИА Новости, 05.10.2022
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Армия Израиля использовала бульдозер для ареста подозреваемого палестинца
Армия Израиля использовала бульдозер для ареста подозреваемого палестинца - РИА Новости, 05.10.2022
Армия Израиля использовала бульдозер для ареста подозреваемого палестинца
Израильские военнослужащие провели на Западном берегу операцию по аресту палестинца, подозреваемого в обстреле 2 октября автобуса с израильскими номерами, в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:40
2022-10-05T20:45
в мире
армия обороны израиля
хамас
западный берег реки иордан
наблус (провинция)
израиль
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Израильские военнослужащие провели на Западном берегу операцию по аресту палестинца, подозреваемого в обстреле 2 октября автобуса с израильскими номерами, в ходе операции завязался бой, сообщила пресс-служба израильской армии.Один палестинец погиб и более 50 пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил в среду палестинский Красный Полумесяц. Агентство ВАФА со ссылкой на источники в палестинских силах безопасности сообщало, что палестинец погиб по время штурма израильскими военнослужащими в Дейр Алхатаб дома одного из местных жителей. Владелец дома оказал сопротивление израильским силовикам, но позже сдался."Следуя разведданным, солдаты ЦАХАЛ окружили дом подозреваемого. Подозреваемый стрелял в солдат, забаррикадировавшись внутри жилища. Солдаты открыли огонь по жилому дому и применили различные средства, в том числе осколочные гранаты и бульдозер", - говорится в сообщении военных.Житель Дейр Алхатаб Салман Имран является членом организации ХАМАС и ранее отбывал заключение за членство в группировке, планировавшей теракты, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Израильская армия считает его ответственным за обстрел автобуса и такси с израильскими номерами в минувшее воскресенье в районе Шхема (Наблус) на Западном берегу. Сдавшийся боевик передан спецслужбам для дальнейшего допроса, сообщают военные.Представителям армии известно, что во время операции пострадали два представителя СМИ, отмечается в сообщении пресс-службы военных. "Подчеркиваем, что присутствие незадействованных гражданских лиц в районах боевых действий представляет угрозу для их жизни", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20220926/izrail-1819453157.html
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западный берег реки иордан
наблус (провинция)
израиль
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в мире, армия обороны израиля, хамас, западный берег реки иордан, наблус (провинция), израиль, палестина
В мире, Армия обороны Израиля, Хамас, Западный берег реки Иордан, Наблус (провинция), Израиль, Палестина
20:40 05.10.2022 (обновлено: 20:45 05.10.2022)
 
Армия Израиля использовала бульдозер для ареста подозреваемого палестинца

Израильские военные задействовали бульдозер для задержания подозреваемого палестинца

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Израильские военнослужащие провели на Западном берегу операцию по аресту палестинца, подозреваемого в обстреле 2 октября автобуса с израильскими номерами, в ходе операции завязался бой, сообщила пресс-служба израильской армии.
Один палестинец погиб и более 50 пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил в среду палестинский Красный Полумесяц. Агентство ВАФА со ссылкой на источники в палестинских силах безопасности сообщало, что палестинец погиб по время штурма израильскими военнослужащими в Дейр Алхатаб дома одного из местных жителей. Владелец дома оказал сопротивление израильским силовикам, но позже сдался.
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"Следуя разведданным, солдаты ЦАХАЛ окружили дом подозреваемого. Подозреваемый стрелял в солдат, забаррикадировавшись внутри жилища. Солдаты открыли огонь по жилому дому и применили различные средства, в том числе осколочные гранаты и бульдозер", - говорится в сообщении военных.
Житель Дейр Алхатаб Салман Имран является членом организации ХАМАС и ранее отбывал заключение за членство в группировке, планировавшей теракты, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Израильская армия считает его ответственным за обстрел автобуса и такси с израильскими номерами в минувшее воскресенье в районе Шхема (Наблус) на Западном берегу. Сдавшийся боевик передан спецслужбам для дальнейшего допроса, сообщают военные.
Представителям армии известно, что во время операции пострадали два представителя СМИ, отмечается в сообщении пресс-службы военных. "Подчеркиваем, что присутствие незадействованных гражданских лиц в районах боевых действий представляет угрозу для их жизни", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
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В миреАрмия обороны ИзраиляХамасЗападный берег реки ИорданНаблус (провинция)ИзраильПалестина
 
 
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