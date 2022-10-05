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В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских" - РИА Новости, 05.10.2022
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В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских"
В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских" - РИА Новости, 05.10.2022
В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских"
Мигрант, который, по данным СМИ, в пьяном виде вступил в дискуссию про "русских и нерусских" с пассажирами автобуса, задержан полицией в Петербурге, сообщает в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:21
2022-10-05T11:11
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мигрант, который, по данным СМИ, в пьяном виде вступил в дискуссию про "русских и нерусских" с пассажирами автобуса, задержан полицией в Петербурге, сообщает в среду ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилось видео конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге, где мужчина, который выглядит нетрезвым, позволяет себе высказывания про "русских и нерусских". Это видео вызвало широкий резонанс в соцсетях, им заинтересовалась и полиция.Как информирует пресс-служба ГУМВД, в результате изучения видеозаписи удалось установить, что конфликт между семейной парой и пьяным мужчиной произошел в воскресенье вечером в автобусе №208 в районе станции метро "Удельная".По данным ГУМВД, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир в частном порядке. В июне он уже попадал в полицию за появление в общественном месте в пьяном виде."Задержали его оперативники по месту жительства. При виде полиции правонарушитель сразу приступил к деятельному раскаиванию, продолжил каяться и в отделе полиции. В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - заключают в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
10:21 05.10.2022 (обновлено: 11:11 05.10.2022)
 
В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских"

В Петербурге задержали героя резонансного видео конфликта в салоне рейсового автобуса

© ГУ МВД России по г. СПб и ЛОЗадержанный участник конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Задержанный участник конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр видео
© ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Задержанный участник конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мигрант, который, по данным СМИ, в пьяном виде вступил в дискуссию про "русских и нерусских" с пассажирами автобуса, задержан полицией в Петербурге, сообщает в среду ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилось видео конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге, где мужчина, который выглядит нетрезвым, позволяет себе высказывания про "русских и нерусских". Это видео вызвало широкий резонанс в соцсетях, им заинтересовалась и полиция.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:11
В Ленинградской области задержали мужчину, избившего на улице девочку
Как информирует пресс-служба ГУМВД, в результате изучения видеозаписи удалось установить, что конфликт между семейной парой и пьяным мужчиной произошел в воскресенье вечером в автобусе №208 в районе станции метро "Удельная".
"Заявлений от граждан по данному факту в полицию Петербурга не поступало. Тем не менее сотрудники Центра "Э" провели оперативно-розыскные мероприятия и в течение нескольких часов установили и задержали автобусного дебошира. Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир в частном порядке. В июне он уже попадал в полицию за появление в общественном месте в пьяном виде.
"Задержали его оперативники по месту жительства. При виде полиции правонарушитель сразу приступил к деятельному раскаиванию, продолжил каяться и в отделе полиции. В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - заключают в ГУМВД.
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