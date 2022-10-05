https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821621158.html

В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских"

В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских" - РИА Новости, 05.10.2022

В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских"

Мигрант, который, по данным СМИ, в пьяном виде вступил в дискуссию про "русских и нерусских" с пассажирами автобуса, задержан полицией в Петербурге, сообщает в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:21

2022-10-05T10:21

2022-10-05T11:11

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мигрант, который, по данным СМИ, в пьяном виде вступил в дискуссию про "русских и нерусских" с пассажирами автобуса, задержан полицией в Петербурге, сообщает в среду ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилось видео конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге, где мужчина, который выглядит нетрезвым, позволяет себе высказывания про "русских и нерусских". Это видео вызвало широкий резонанс в соцсетях, им заинтересовалась и полиция.Как информирует пресс-служба ГУМВД, в результате изучения видеозаписи удалось установить, что конфликт между семейной парой и пьяным мужчиной произошел в воскресенье вечером в автобусе №208 в районе станции метро "Удельная".По данным ГУМВД, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир в частном порядке. В июне он уже попадал в полицию за появление в общественном месте в пьяном виде."Задержали его оперативники по месту жительства. При виде полиции правонарушитель сразу приступил к деятельному раскаиванию, продолжил каяться и в отделе полиции. В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20220905/zaderzhanie-1814544763.html

https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург