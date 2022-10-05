https://ria.ru/20221005/yurga-1821686882.html

В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья

В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья - РИА Новости, 05.10.2022

В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья

Тридцать пять семей в городе Юрга Кемеровской области переехали из ветхого жилья в новостройку, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:45

2022-10-05T13:45

2022-10-05T14:47

кемеровская область

сергей цивилев

юрга

фонд жкх

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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Тридцать пять семей в городе Юрга Кемеровской области переехали из ветхого жилья в новостройку, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Переселенцы из аварийных домов в Юрге получили ключи от своих новых квартир. Новостройка появилась в перспективном микрорайоне города по проспекту Победы, 24а", – говорится в сообщении.Отмечается, что возле дома установлен игровой комплекс, есть парковка. В шаговой доступности находятся школы, детские сады и больница."Это третий дом, который в 2022 году сдан в эксплуатацию в Юрге, новоселами сегодня стали 35 семей. Еще шесть многоквартирных домов находятся в стадии строительства. Три из них на 133 квартиры планируется сдать до нового года", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточняется, что на возведение дома было направлено 80,7 миллиона рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ — 54,4 миллиона рублей, из регионального бюджета — 1,6 миллиона рублей, из местного бюджета — 24,7 миллиона рублей. В квартирах выполнена отделка под ключ, установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехника, счетчики воды и электричества, электроплиты и пожарные извещатели.Пятиэтажка на проспекте Победы стала третьим домом, построенным по нацпроекту "Жилье и городская среда" для льготных категорий граждан. Всего до 2025 года на проспекте Победы планируется построить 15 домов и обустроить парк.

https://ria.ru/20221004/dolschiki-1821395571.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев, юрга, фонд жкх