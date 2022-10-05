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В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья - РИА Новости, 05.10.2022
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В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья
В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья - РИА Новости, 05.10.2022
В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья
Тридцать пять семей в городе Юрга Кемеровской области переехали из ветхого жилья в новостройку, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:45
2022-10-05T14:47
кемеровская область
сергей цивилев
юрга
фонд жкх
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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Тридцать пять семей в городе Юрга Кемеровской области переехали из ветхого жилья в новостройку, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Переселенцы из аварийных домов в Юрге получили ключи от своих новых квартир. Новостройка появилась в перспективном микрорайоне города по проспекту Победы, 24а", – говорится в сообщении.Отмечается, что возле дома установлен игровой комплекс, есть парковка. В шаговой доступности находятся школы, детские сады и больница."Это третий дом, который в 2022 году сдан в эксплуатацию в Юрге, новоселами сегодня стали 35 семей. Еще шесть многоквартирных домов находятся в стадии строительства. Три из них на 133 квартиры планируется сдать до нового года", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточняется, что на возведение дома было направлено 80,7 миллиона рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ — 54,4 миллиона рублей, из регионального бюджета — 1,6 миллиона рублей, из местного бюджета — 24,7 миллиона рублей. В квартирах выполнена отделка под ключ, установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехника, счетчики воды и электричества, электроплиты и пожарные извещатели.Пятиэтажка на проспекте Победы стала третьим домом, построенным по нацпроекту "Жилье и городская среда" для льготных категорий граждан. Всего до 2025 года на проспекте Победы планируется построить 15 домов и обустроить парк.
https://ria.ru/20221004/dolschiki-1821395571.html
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кемеровская область, сергей цивилев, юрга, фонд жкх
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Юрга, Фонд ЖКХ
13:45 05.10.2022 (обновлено: 14:47 05.10.2022)
 

В кузбасской Юрге 35 семей переехали в новостройку из ветхого жилья

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаНовостройка в городе Юрга Кемеровской области
Новостройка в городе Юрга Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Тридцать пять семей в городе Юрга Кемеровской области переехали из ветхого жилья в новостройку, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Переселенцы из аварийных домов в Юрге получили ключи от своих новых квартир. Новостройка появилась в перспективном микрорайоне города по проспекту Победы, 24а", – говорится в сообщении.
Отмечается, что возле дома установлен игровой комплекс, есть парковка. В шаговой доступности находятся школы, детские сады и больница.
"Это третий дом, который в 2022 году сдан в эксплуатацию в Юрге, новоселами сегодня стали 35 семей. Еще шесть многоквартирных домов находятся в стадии строительства. Три из них на 133 квартиры планируется сдать до нового года", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
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Уточняется, что на возведение дома было направлено 80,7 миллиона рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ — 54,4 миллиона рублей, из регионального бюджета — 1,6 миллиона рублей, из местного бюджета — 24,7 миллиона рублей. В квартирах выполнена отделка под ключ, установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехника, счетчики воды и электричества, электроплиты и пожарные извещатели.
Пятиэтажка на проспекте Победы стала третьим домом, построенным по нацпроекту "Жилье и городская среда" для льготных категорий граждан. Всего до 2025 года на проспекте Победы планируется построить 15 домов и обустроить парк.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевЮргаФонд ЖКХ
 
 
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