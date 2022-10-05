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Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии - РИА Новости, 05.10.2022
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Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии
Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии - РИА Новости, 05.10.2022
Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии
Муниципальному депутату Илье Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о распространении фейков про российскую армию, оно может поступить в суд уже в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:54
2022-10-05T11:54
происшествия
россия
илья яшин
вооруженные силы рф
цензура
вадим прохоров
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Муниципальному депутату Илье Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о распространении фейков про российскую армию, оно может поступить в суд уже в октябре, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров."Илье* предъявлено обвинение в окончательной форме, стадия предварительного расследования близится к завершению. Наиболее вероятно, что дело может поступить в суд для рассмотрения по существу уже в октябре”, - рассказал собеседник агентства.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220928/kara-murza-1820134200.html
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происшествия, россия, илья яшин, вооруженные силы рф, цензура, вадим прохоров
Происшествия, Россия, Илья Яшин, Вооруженные силы РФ, Цензура, Вадим Прохоров
11:54 05.10.2022
 
Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии

Муниципальному депутату Яшину предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин*
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Муниципальному депутату Илье Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о распространении фейков про российскую армию, оно может поступить в суд уже в октябре, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров.
"Илье* предъявлено обвинение в окончательной форме, стадия предварительного расследования близится к завершению. Наиболее вероятно, что дело может поступить в суд для рассмотрения по существу уже в октябре”, - рассказал собеседник агентства.
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Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В середине июля Яшина* внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ПроисшествияРоссияИлья ЯшинВооруженные силы РФЦензураВадим Прохоров
 
 
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