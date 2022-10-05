https://ria.ru/20221005/yashin-1821648810.html

Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии

Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии - РИА Новости, 05.10.2022

Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о фейках об армии

Муниципальному депутату Илье Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о распространении фейков про российскую армию, оно может поступить в суд уже в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:54

2022-10-05T11:54

2022-10-05T11:54

происшествия

россия

илья яшин

вооруженные силы рф

цензура

вадим прохоров

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Муниципальному депутату Илье Яшину* предъявили окончательное обвинение по делу о распространении фейков про российскую армию, оно может поступить в суд уже в октябре, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров."Илье* предъявлено обвинение в окончательной форме, стадия предварительного расследования близится к завершению. Наиболее вероятно, что дело может поступить в суд для рассмотрения по существу уже в октябре”, - рассказал собеседник агентства.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля Яшина* внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220928/kara-murza-1820134200.html

https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, илья яшин, вооруженные силы рф, цензура, вадим прохоров